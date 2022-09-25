Яо Шарль - статистика
#29 | Нападающий
|Имя
|Яо
|Фамилия
|Шарль
|Команда
|СКА-Хабаровск
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|30 декабря 2000 (22 года)
|Рост
|187
Стоимость:
€ 150
тыс
|Имя
|Яо
|Фамилия
|Шарль
|Команда
|СКА-Хабаровск
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|30 декабря 2000 (22 года)
|Рост
|187
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|СКА-Хабаровск
|9
|2
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.11.2022
|73' -90'
|Акрон (Тольятти)
|1:1
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|20.11.2022
|64' -90'
|Краснодар-2 (Краснодар)
|1:4
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|90'
|13.11.2022
|Был в запасе
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|3:1
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|06.11.2022
|60' -90'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|3:1
|Шинник (Ярославль)
|29.10.2022
|Был в запасе
|Волгарь (Астрахань)
|1:3
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|23.10.2022
|81' -90'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|6:0
|Велес (Москва)
|82'
|16.10.2022
|1' -90'
|Алания (Владикавказ)
|4:1
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|09.10.2022
|1' -77'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|1:2
|Рубин (Казань)
|01.10.2022
|1' -90'
|Волга (Ульяновск)
|0:0
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|25.09.2022
|1' -90'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|2:0
|Кубань (Краснодар)
|11.09.2022
|46' -90'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|1:1
|Уфа (Уфа)
|88'