Валерий Коробкин - статистика
#21 | Полузащитник
|Имя
|Валерий
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Коробкин
|Команда
|Актобе
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 июля 1984 (38 лет)
|Рост
|185
|Вес
|76
|Имя
|Валерий
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Коробкин
|Команда
|Актобе
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 июля 1984 (38 лет)
|Рост
|185
|Вес
|76
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Казахстан
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.10.2014
|79' -90'
|Нидерланды
|3:1
|Казахстан