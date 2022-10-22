|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Яблонец
|11
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|1' -90'
|Градец-Кралове (Градец-Кралове)
|1:4
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|26.02.2023
|1' -90'
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|4:1
|Теплице (Теплице)
|19.02.2023
|1' -90'
|Спарта (Прага)
|3:0
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|50'
|11.02.2023
|90' -90'
|Баник (Острава)
|1:2
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|04.02.2023
|Был в запасе
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|2:2
|Фастав (Злин)
|29.01.2023
|1' -90'
|Славия (Прага)
|5:1
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|12.11.2022
|1' -89'
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|1:2
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|05.11.2022
|Был в запасе
|Сигма (Оломоуц)
|3:0
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|29.10.2022
|90' -90'
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|3:0
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|22.10.2022
|Был в запасе
|Слован (Либерец)
|2:0
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|16.10.2022
|1' -55'
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|0:3
|Виктория (Пльзень)
|08.10.2022
|Был в запасе
|Пардубице (Пардубице)
|1:0
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|02.10.2022
|80' -90'
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|3:1
|Зброевка (Брно)
|18.09.2022
|86' -90'
|Словацко (Угерске-Градиште)
|0:2
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|11.09.2022
|89' -90'
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|3:0
|Градец-Кралове (Градец-Кралове)