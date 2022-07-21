Боян Роганович - статистика
#90 | Защитник
|Имя
|Боян
|Фамилия
|Роганович
|Команда
|Торпедо
|Состав
|Основной
|Родной город
|Подгорица
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|28 сентября 2000 (22 года)
|Рост
|181
|Имя
|Боян
|Фамилия
|Роганович
|Команда
|Торпедо
|Состав
|Основной
|Родной город
|Подгорица
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|28 сентября 2000 (22 года)
|Рост
|181
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 90'
|Краснодар
|2:2
|Торпедо
|Россия. Премьер-лига, 18 тур
|12'
|26.02.2023
|75' - 90'
|Акрон
|2:0
|Торпедо
|Россия. Кубок, 1/4 финала
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Чукарички
|4
|0
|2
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.08.2022
|1' -90'
|Твенте (Энсхеде)
|4:1
|Чукарички (Чукарички)
|7'
|04.08.2022
|1' -90'
|Чукарички (Чукарички)
|1:3
|Твенте (Энсхеде)
|28.07.2022
|1' -90'
|Чукарички (Чукарички)
|4:0
|Расинг (Люксембург)
|52'
|21.07.2022
|1' -80'
|Расинг (Люксембург)
|1:4
|Чукарички (Чукарички)