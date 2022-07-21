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    Боян Роганович - статистика

    #90 | Защитник
    Имя Боян
    Фамилия Роганович
    Команда Торпедо
    Состав Основной
    Родной город Подгорица
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 28 сентября 2000 (22 года)
    Рост 181
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 1' - 90' Краснодар 2:2 Торпедо Россия. Премьер-лига, 18 тур
    12'
    26.02.2023 75' - 90' Акрон 2:0 Торпедо Россия. Кубок, 1/4 финала
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Чукарички 4 0 2 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.08.2022 1' -90' Твенте (Энсхеде) 4:1 Чукарички (Чукарички)
    7'
    04.08.2022 1' -90' Чукарички (Чукарички) 1:3 Твенте (Энсхеде)
    28.07.2022 1' -90' Чукарички (Чукарички) 4:0 Расинг (Люксембург)
    52'
    21.07.2022 1' -80' Расинг (Люксембург) 1:4 Чукарички (Чукарички)
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