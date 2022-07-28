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    Сайфаллах Лтайеф - статистика

    #42 | Нападающий
    Имя Сайфаллах
    Фамилия Лтайеф
    Команда Базель
    Состав Основной
    Родной город Цюрих
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 22 апреля 2000 (22 года)
    Рост 180
    Стоимость:
    € 350
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Базель 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.11.2022 Был в запасе Пюник (Ереван) 1:2 Базель (Базель)
    27.10.2022 Был в запасе Базель (Базель) 2:2 Жальгирис (Вильнюс)
    13.10.2022 Был в запасе Слован (Братислава) 3:3 Базель (Базель)
    06.10.2022 Был в запасе Базель (Базель) 0:2 Слован (Братислава)
    08.09.2022 Был в запасе Базель (Базель) 3:1 Пюник (Ереван)
    25.08.2022 Был в запасе Базель (Базель) 2:0 ЦСКА (София)
    18.08.2022 Был в запасе ЦСКА (София) 1:0 Базель (Базель)
    11.08.2022 Был в запасе Базель (Базель) 2:1
    (3:1)п    		 Брондбю (Бреннбю)
    04.08.2022 69' -90' Брондбю (Бреннбю) 1:0 Базель (Базель)
    28.07.2022 90' -90' Крузейдерс (Белфаст) 1:1 Базель (Базель)
    21.07.2022 1' -81' Базель (Базель) 2:0 Крузейдерс (Белфаст)
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