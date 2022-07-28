Сайфаллах Лтайеф - статистика
#42 | Нападающий
|Имя
|Сайфаллах
|Фамилия
|Лтайеф
|Команда
|Базель
|Состав
|Основной
|Родной город
|Цюрих
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|22 апреля 2000 (22 года)
|Рост
|180
Стоимость:
€ 350
тыс
|Имя
|Сайфаллах
|Фамилия
|Лтайеф
|Команда
|Базель
|Состав
|Основной
|Родной город
|Цюрих
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|22 апреля 2000 (22 года)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Базель
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.11.2022
|Был в запасе
|Пюник (Ереван)
|1:2
|Базель (Базель)
|27.10.2022
|Был в запасе
|Базель (Базель)
|2:2
|Жальгирис (Вильнюс)
|13.10.2022
|Был в запасе
|Слован (Братислава)
|3:3
|Базель (Базель)
|06.10.2022
|Был в запасе
|Базель (Базель)
|0:2
|Слован (Братислава)
|08.09.2022
|Был в запасе
|Базель (Базель)
|3:1
|Пюник (Ереван)
|25.08.2022
|Был в запасе
|Базель (Базель)
|2:0
|ЦСКА (София)
|18.08.2022
|Был в запасе
|ЦСКА (София)
|1:0
|Базель (Базель)
|11.08.2022
|Был в запасе
|Базель (Базель)
|2:1
(3:1)п
|Брондбю (Бреннбю)
|04.08.2022
|69' -90'
|Брондбю (Бреннбю)
|1:0
|Базель (Базель)
|28.07.2022
|90' -90'
|Крузейдерс (Белфаст)
|1:1
|Базель (Базель)
|21.07.2022
|1' -81'
|Базель (Базель)
|2:0
|Крузейдерс (Белфаст)