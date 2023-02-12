Мозес Усор - статистика
#17 | Нападающий
|Имя
|Мозес
|Фамилия
|Усор
|Команда
|ЛАСК
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|5 февраля 2002 (21 год)
|Рост
|181
Стоимость:
€ 2,00
млн
|Имя
|Мозес
|Фамилия
|Усор
|Команда
|ЛАСК
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|5 февраля 2002 (21 год)
|Рост
|181
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 90'
|Тироль
|2:3
|ЛАСК
|Австрия. Бундеслига, 20 тур
|24.02.2023
|1' - 69'
|ЛАСК
|1:0
|Аустрия Л
|Австрия. Бундеслига, 19 тур
|18.02.2023
|64' - 90'
|Рид
|1:1
|ЛАСК
|Австрия. Бундеслига, 18 тур
|90'
|12.02.2023
|80' - 90'
|Альтах
|0:1
|ЛАСК
|Австрия. Бундеслига, 17 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ЛАСК
|4
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -90'
|Тироль (Ваттенс)
|2:3
|ЛАСК (Линц)
|24.02.2023
|1' -69'
|ЛАСК (Линц)
|1:0
|Аустрия Л (Лустенау)
|18.02.2023
|64' -90'
|Рид (Рид)
|1:1
|ЛАСК (Линц)
|90'
|12.02.2023
|80' -90'
|Альтах (Альтах)
|0:1
|ЛАСК (Линц)