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    Мозес Усор - статистика

    #17 | Нападающий
    Имя Мозес
    Фамилия Усор
    Команда ЛАСК
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 5 февраля 2002 (21 год)
    Рост 181
    Стоимость:
    € 2,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 1' - 90' Тироль 2:3 ЛАСК Австрия. Бундеслига, 20 тур
    24.02.2023 1' - 69' ЛАСК 1:0 Аустрия Л Австрия. Бундеслига, 19 тур
    18.02.2023 64' - 90' Рид 1:1 ЛАСК Австрия. Бундеслига, 18 тур
    90'
    12.02.2023 80' - 90' Альтах 0:1 ЛАСК Австрия. Бундеслига, 17 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ЛАСК 4 0 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 1' -90' Тироль (Ваттенс) 2:3 ЛАСК (Линц)
    24.02.2023 1' -69' ЛАСК (Линц) 1:0 Аустрия Л (Лустенау)
    18.02.2023 64' -90' Рид (Рид) 1:1 ЛАСК (Линц)
    90'
    12.02.2023 80' -90' Альтах (Альтах) 0:1 ЛАСК (Линц)
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