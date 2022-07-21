Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Йохан Бакке - статистика

    #24 | Полузащитник
    Имя Йохан
    Фамилия Бакке
    Команда Мольде
    Состав Основной
    Родной город Согндаль
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 1 апреля 2004 (18 лет)
    Рост 186
    Стоимость:
    € 400
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Мольде 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.11.2022 Был в запасе Гент (Гент) 4:0 Мольде (Мольде)
    27.10.2022 Был в запасе Мольде (Мольде) 2:3 Юргорден (Стокгольм)
    13.10.2022 Был в запасе Шэмрок Роверс (Дублин) 0:2 Мольде (Мольде)
    15.09.2022 Был в запасе Юргорден (Стокгольм) 3:2 Мольде (Мольде)
    08.09.2022 Был в запасе Мольде (Мольде) 0:0 Гент (Гент)
    25.08.2022 Был в запасе Вольфсберг (Вольфсберг) 0:4 Мольде (Мольде)
    18.08.2022 Был в запасе Мольде (Мольде) 0:1 Вольфсберг (Вольфсберг)
    04.08.2022 Был в запасе Мольде (Мольде) 3:0 Кишварда (Кишварда)
    28.07.2022 88' -90' Эльфсборг (Бурос) 1:2 Мольде (Мольде)
    21.07.2022 Был в запасе Мольде (Мольде) 4:1 Эльфсборг (Бурос)
    • Читайте нас: 
    11