Йохан Бакке - статистика
#24 | Полузащитник
|Имя
|Йохан
|Фамилия
|Бакке
|Команда
|Мольде
|Состав
|Основной
|Родной город
|Согндаль
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 апреля 2004 (18 лет)
|Рост
|186
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Йохан
|Фамилия
|Бакке
|Команда
|Мольде
|Состав
|Основной
|Родной город
|Согндаль
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 апреля 2004 (18 лет)
|Рост
|186
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Мольде
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.11.2022
|Был в запасе
|Гент (Гент)
|4:0
|Мольде (Мольде)
|27.10.2022
|Был в запасе
|Мольде (Мольде)
|2:3
|Юргорден (Стокгольм)
|13.10.2022
|Был в запасе
|Шэмрок Роверс (Дублин)
|0:2
|Мольде (Мольде)
|15.09.2022
|Был в запасе
|Юргорден (Стокгольм)
|3:2
|Мольде (Мольде)
|08.09.2022
|Был в запасе
|Мольде (Мольде)
|0:0
|Гент (Гент)
|25.08.2022
|Был в запасе
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|0:4
|Мольде (Мольде)
|18.08.2022
|Был в запасе
|Мольде (Мольде)
|0:1
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|04.08.2022
|Был в запасе
|Мольде (Мольде)
|3:0
|Кишварда (Кишварда)
|28.07.2022
|88' -90'
|Эльфсборг (Бурос)
|1:2
|Мольде (Мольде)
|21.07.2022
|Был в запасе
|Мольде (Мольде)
|4:1
|Эльфсборг (Бурос)