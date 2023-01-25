Мерлин Рехль - статистика
#34 | Полузащитник
|Имя
|Мерлин
|Фамилия
|Рехль
|Команда
|Фрайбург
|Состав
|Основной
|Родной город
|Берлин
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 июля 2002 (20 лет)
|Рост
|192
Стоимость:
€ 2,00
млн
|Имя
|Мерлин
|Фамилия
|Рехль
|Команда
|Фрайбург
|Состав
|Основной
|Родной город
|Берлин
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 июля 2002 (20 лет)
|Рост
|192
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|78' - 90'
|Боруссия
|0:0
|Фрайбург
|Германия. Бундеслига, 23 тур
|26.02.2023
|Был в запасе
|Фрайбург
|1:1
|Байер
|Германия. Бундеслига, 22 тур
|11.02.2023
|Был в запасе
|Фрайбург
|2:1
|Штутгарт
|Германия. Бундеслига, 20 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Фрайбург
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|78' -90'
|Боруссия (Менхенгладбах)
|0:0
|Фрайбург (Фрайбург)
|26.02.2023
|Был в запасе
|Фрайбург (Фрайбург)
|1:1
|Байер (Леверкузен)
|11.02.2023
|Был в запасе
|Фрайбург (Фрайбург)
|2:1
|Штутгарт (Штутгарт)
|04.02.2023
|Был в запасе
|Боруссия (Дортмунд)
|5:1
|Фрайбург (Фрайбург)
|25.01.2023
|Был в запасе
|Фрайбург (Фрайбург)
|1:1
|Айнтрахт (Франкфурт)