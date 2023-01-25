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    Мерлин Рехль - статистика

    #34 | Полузащитник
    Имя Мерлин
    Фамилия Рехль
    Команда Фрайбург
    Состав Основной
    Родной город Берлин
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 5 июля 2002 (20 лет)
    Рост 192
    Стоимость:
    € 2,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 78' - 90' Боруссия 0:0 Фрайбург Германия. Бундеслига, 23 тур
    26.02.2023 Был в запасе Фрайбург 1:1 Байер Германия. Бундеслига, 22 тур
    11.02.2023 Был в запасе Фрайбург 2:1 Штутгарт Германия. Бундеслига, 20 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Фрайбург 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.03.2023 78' -90' Боруссия (Менхенгладбах) 0:0 Фрайбург (Фрайбург)
    26.02.2023 Был в запасе Фрайбург (Фрайбург) 1:1 Байер (Леверкузен)
    11.02.2023 Был в запасе Фрайбург (Фрайбург) 2:1 Штутгарт (Штутгарт)
    04.02.2023 Был в запасе Боруссия (Дортмунд) 5:1 Фрайбург (Фрайбург)
    25.01.2023 Был в запасе Фрайбург (Фрайбург) 1:1 Айнтрахт (Франкфурт)
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