Ноа Атуболу - статистика
#21 | Вратарь
|Имя
|Ноа
|Фамилия
|Атуболу
|Команда
|Фрайбург
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|25 мая 2002 (20 лет)
|Рост
|190
Стоимость:
€ 2,00
млн
|Имя
|Ноа
|Фамилия
|Атуболу
|Команда
|Фрайбург
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|25 мая 2002 (20 лет)
|Рост
|190
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|07.02.2023
|1' - 90'
|Зандхаузен
|0:2
|Фрайбург
|Германия. Кубок, 1/8 финала
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Фрайбург
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.02.2023
|1' -90'
|Зандхаузен (Зандхаузен)
|0:2
|Фрайбург (Фрайбург)
|19.10.2022
|1' -123'
|Фрайбург (Фрайбург)
|2:1
|Санкт-Паули (Гамбург)