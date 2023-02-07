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    Ноа Атуболу - статистика

    #21 | Вратарь
    Имя Ноа
    Фамилия Атуболу
    Команда Фрайбург
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 25 мая 2002 (20 лет)
    Рост 190
    Стоимость:
    € 2,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    07.02.2023 1' - 90' Зандхаузен 0:2 Фрайбург Германия. Кубок, 1/8 финала
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Фрайбург 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.02.2023 1' -90' Зандхаузен (Зандхаузен) 0:2 Фрайбург (Фрайбург)
    19.10.2022 1' -123' Фрайбург (Фрайбург) 2:1 Санкт-Паули (Гамбург)
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