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    Мохаммед Фусейни - статистика

    #29 | Нападающий
    Имя Мохаммед
    Фамилия Фусейни
    Команда Штурм
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 16 мая 2002 (20 лет)
    Рост 169
    Стоимость:
    € 700
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    25.02.2023 Был в запасе Штурм 1:2 Аустрия К Австрия. Бундеслига, 19 тур
    18.02.2023 81' - 90' Хартберг 1:2 Штурм Австрия. Бундеслига, 18 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Штурм 4 2 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.02.2023 Был в запасе Штурм (Грац) 1:2 Аустрия К (Клагенфурт)
    18.02.2023 81' -90' Хартберг (Хартберг) 1:2 Штурм (Грац)
    22.10.2022 Был в запасе Зальцбург (Зальцбург) 0:0 Штурм (Грац)
    02.10.2022 82' -90' Аустрия (Вена) 0:3 Штурм (Грац)
    90'
    18.09.2022 70' -90' Штурм (Грац) 2:0 Аустрия Л (Лустенау)
    84'
    03.09.2022 59' -90' Штурм (Грац) 0:0 Хартберг (Хартберг)
    28.08.2022 Был в запасе Рапид (Вена) 1:2 Штурм (Грац)
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