Мохаммед Фусейни - статистика
#29 | Нападающий
|Имя
|Мохаммед
|Фамилия
|Фусейни
|Команда
|Штурм
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|16 мая 2002 (20 лет)
|Рост
|169
Стоимость:
€ 700
тыс
|Имя
|Мохаммед
|Фамилия
|Фусейни
|Команда
|Штурм
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|16 мая 2002 (20 лет)
|Рост
|169
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|25.02.2023
|Был в запасе
|Штурм
|1:2
|Аустрия К
|Австрия. Бундеслига, 19 тур
|18.02.2023
|81' - 90'
|Хартберг
|1:2
|Штурм
|Австрия. Бундеслига, 18 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Штурм
|4
|2
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.02.2023
|Был в запасе
|Штурм (Грац)
|1:2
|Аустрия К (Клагенфурт)
|18.02.2023
|81' -90'
|Хартберг (Хартберг)
|1:2
|Штурм (Грац)
|22.10.2022
|Был в запасе
|Зальцбург (Зальцбург)
|0:0
|Штурм (Грац)
|02.10.2022
|82' -90'
|Аустрия (Вена)
|0:3
|Штурм (Грац)
|90'
|18.09.2022
|70' -90'
|Штурм (Грац)
|2:0
|Аустрия Л (Лустенау)
|84'
|03.09.2022
|59' -90'
|Штурм (Грац)
|0:0
|Хартберг (Хартберг)
|28.08.2022
|Был в запасе
|Рапид (Вена)
|1:2
|Штурм (Грац)