Андреа Компаньо - статистика
#96 | Нападающий
|Имя
|Андреа
|Фамилия
|Компаньо
|Команда
|ФКСБ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Палермо
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|22 апреля 1996 (26 лет)
|Рост
|195
|Имя
|Андреа
|Фамилия
|Компаньо
|Команда
|ФКСБ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Палермо
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|22 апреля 1996 (26 лет)
|Рост
|195
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ФКСБ
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.09.2022
|1' -90'
|Вест Хэм (Лондон)
|3:1
|ФКСБ (Бухарест)