Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Андреа Компаньо - статистика

    #96 | Нападающий
    Имя Андреа
    Фамилия Компаньо
    Команда ФКСБ
    Состав Основной
    Родной город Палермо
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 22 апреля 1996 (26 лет)
    Рост 195
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ФКСБ 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.09.2022 1' -90' Вест Хэм (Лондон) 3:1 ФКСБ (Бухарест)
    • Читайте нас: 
    11