Мануэль Польстер - статистика
#11 | Нападающий
|Имя
|Мануэль
|Фамилия
|Польстер
|Команда
|Аустрия
|Состав
|Основной
|Родной город
|Вена
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|23 декабря 2002 (20 лет)
|Рост
|183
Стоимость:
€ 600
тыс
|Имя
|Мануэль
|Фамилия
|Польстер
|Команда
|Аустрия
|Состав
|Основной
|Родной город
|Вена
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|23 декабря 2002 (20 лет)
|Рост
|183
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|1' - 46'
|Рид
|1:3
|Аустрия
|Австрия. Бундеслига, 20 тур
|25.02.2023
|1' - 66'
|Аустрия
|3:0
|Хартберг
|Австрия. Бундеслига, 19 тур
|19.02.2023
|1' - 73'
|Аустрия Л
|1:0
|Аустрия
|Австрия. Бундеслига, 18 тур
|12.02.2023
|1' - 90'
|Аустрия
|3:1
|Аустрия К
|Австрия. Бундеслига, 17 тур
|35'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Аустрия
|9
|1
|1
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|1' -46'
|Рид (Рид)
|1:3
|Аустрия (Вена)
|25.02.2023
|1' -66'
|Аустрия (Вена)
|3:0
|Хартберг (Хартберг)
|19.02.2023
|1' -73'
|Аустрия Л (Лустенау)
|1:0
|Аустрия (Вена)
|12.02.2023
|1' -90'
|Аустрия (Вена)
|3:1
|Аустрия К (Клагенфурт)
|35'
|13.11.2022
|1' -46'
|Аустрия (Вена)
|0:1
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|06.11.2022
|1' -69'
|Тироль (Ваттенс)
|0:0
|Аустрия (Вена)
|30.10.2022
|1' -73'
|Аустрия (Вена)
|2:1
|Альтах (Альтах)
|47'
|23.10.2022
|1' -90'
|ЛАСК (Линц)
|2:2
|Аустрия (Вена)
|61' 79'
|16.10.2022
|1' -90'
|Аустрия (Вена)
|1:3
|Зальцбург (Зальцбург)
|09.10.2022
|Был в запасе
|Рапид (Вена)
|1:2
|Аустрия (Вена)
|02.10.2022
|Был в запасе
|Аустрия (Вена)
|0:3
|Штурм (Грац)
|18.09.2022
|Был в запасе
|Аустрия (Вена)
|3:0
|Рид (Рид)
|13.08.2022
|Был в запасе
|Аустрия (Вена)
|2:1
|Тироль (Ваттенс)