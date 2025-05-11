Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 200 тыс

Мануэль Польстер - статистика

Хавелсе
23 декабря 2002 (23), Вена
#43 | Нападающий
183 см
Австрия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Лозанна-Спорт
13
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Швейцария. Суперлига, 2 тур
Люцерн
1 : 1
11.05.2025
Лозанна-Спорт
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 1 тур
Лозанна-Спорт
3 : 2
03.05.2025
Янг Бойз
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 28 тур
Санкт-Галлен
0 : 2
15.03.2025
Лозанна-Спорт
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 22 тур
Грассхоппер
2 : 2
04.02.2025
Лозанна-Спорт
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 18 тур
Лугано
1 : 4
15.12.2024
Лозанна-Спорт
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 17 тур
Лозанна-Спорт
3 : 0
08.12.2024
Цюрих
89' - 90'
Швейцария. Суперлига, 16 тур
Базель
1 : 1
30.11.2024
Лозанна-Спорт
75' - 90'
76'
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Лозанна-Спорт
1 : 0
23.11.2024
Сьон
90' - 90'
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Винтертур
1 : 0
09.11.2024
Лозанна-Спорт
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Лозанна-Спорт
1 : 0
03.11.2024
Серветт
76' - 90'
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Ивердон
0 : 3
29.10.2024
Лозанна-Спорт
79' - 90'
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Лозанна-Спорт
3 : 0
26.10.2024
Грассхоппер
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Лозанна-Спорт
2 : 0
20.10.2024
Винтертур
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Люцерн
2 : 2
05.10.2024
Лозанна-Спорт
90' - 90'
Швейцария. Суперлига, 8 тур
Серветт
1 : 0
28.09.2024
Лозанна-Спорт
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 7 тур
Лозанна-Спорт
3 : 1
22.09.2024
Ивердон
75' - 90'
Швейцария. Суперлига, 5 тур
Лозанна-Спорт
1 : 2
18.09.2024
Лугано
81' - 90'
Швейцария. Суперлига, 6 тур
Янг Бойз
1 : 1
31.08.2024
Лозанна-Спорт
81' - 90'
Швейцария. Суперлига, 4 тур
Цюрих
2 : 0
11.08.2024
Лозанна-Спорт
62' - 90'
Швейцария. Суперлига, 3 тур
Лозанна-Спорт
3 : 4
04.08.2024
Санкт-Галлен
13' - 90'
Швейцария. Суперлига, 2 тур
Сьон
4 : 0
27.07.2024
Лозанна-Спорт
77' - 90'
Швейцария. Суперлига, 1 тур
Лозанна-Спорт
3 : 2
21.07.2024
Базель
85' - 90'
Главные новости
Радимов определил преемника Месси в сборной Аргентины
12:57
Стало известно, пыталось ли «Динамо» вернуть Захаряна летом
12:35
Боснийская легенда ЦСКА: «Россия для меня родная страна»
12:05
ФотоСафонов стал лицом легендарного фаст-фуд-ресторана
11:55
4
Названы два соперника, которых Роналду не смог одолеть
11:31
1
Мостовой запретит сборной Португалии играть в футбол, если она выгонит Роналду
11:01
5
Реакция фанатов «Зенита» на уход Барриоса
10:41
8
Тренер Португалии отказался извиняться перед психанувшим Роналду
10:19
15
«Это мой последний год в «Зените»: легионер покинет Петербург после семи лет в клубе
10:03
9
ВидеоПодписчики восхитились домашним нарядом Джорджины
09:37
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+