Селмин Ходжа - статистика
#27 | Нападающий
|Имя
|Селмин
|Фамилия
|Ходжа
|Команда
|Цюрих
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|24 мая 2003 (19 лет)
|Рост
|178
Стоимость:
€ 100
тыс
|Имя
|Селмин
|Фамилия
|Ходжа
|Команда
|Цюрих
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|24 мая 2003 (19 лет)
|Рост
|178
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|Был в запасе
|Цюрих
|1:1
|Серветт
|Швейцария. Суперлига, 23 тур
|12.02.2023
|Был в запасе
|Цюрих
|1:1
|Винтертур
|Швейцария. Суперлига, 20 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Цюрих
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.11.2022
|Был в запасе
|Арсенал (Лондон)
|1:0
|Цюрих (Цюрих)
|27.10.2022
|84' -90'
|Цюрих (Цюрих)
|2:1
|Буде-Глимт (Буде)
|13.10.2022
|Был в запасе
|ПСВ (Эйндховен)
|5:0
|Цюрих (Цюрих)
|06.10.2022
|Был в запасе
|Цюрих (Цюрих)
|1:5
|ПСВ (Эйндховен)
|15.09.2022
|Был в запасе
|Буде-Глимт (Буде)
|2:1
|Цюрих (Цюрих)
|08.09.2022
|Был в запасе
|Цюрих (Цюрих)
|1:2
|Арсенал (Лондон)