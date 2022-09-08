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    Селмин Ходжа - статистика

    #27 | Нападающий
    Имя Селмин
    Фамилия Ходжа
    Команда Цюрих
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 24 мая 2003 (19 лет)
    Рост 178
    Стоимость:
    € 100
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 Был в запасе Цюрих 1:1 Серветт Швейцария. Суперлига, 23 тур
    12.02.2023 Был в запасе Цюрих 1:1 Винтертур Швейцария. Суперлига, 20 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Цюрих 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.11.2022 Был в запасе Арсенал (Лондон) 1:0 Цюрих (Цюрих)
    27.10.2022 84' -90' Цюрих (Цюрих) 2:1 Буде-Глимт (Буде)
    13.10.2022 Был в запасе ПСВ (Эйндховен) 5:0 Цюрих (Цюрих)
    06.10.2022 Был в запасе Цюрих (Цюрих) 1:5 ПСВ (Эйндховен)
    15.09.2022 Был в запасе Буде-Глимт (Буде) 2:1 Цюрих (Цюрих)
    08.09.2022 Был в запасе Цюрих (Цюрих) 1:2 Арсенал (Лондон)
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