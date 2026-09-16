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Команды
Рубин
Назми Грипши
Статистика
€ 2,50 млн
Назми Грипши - статистика
Рубин
5 июля 1997 (29)
#11 | Полузащитник
176 см
Албания
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Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Родина
1 : 1
16.09.2026
Рубин
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 8 тур
ЦСКА
1 : 1
12.09.2026
Рубин
46' - 90'
58'
Россия. Кубок, 3 тур
Оренбург
1 : 1
02.09.2026
Рубин
1' - 59'
Статистика по турнирам
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Россия. Премьер-лига 2026/2027
Товарищеские матчи 2026
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Товарищеские матчи 2025
Казахстан. Премьер-лига 2024
Лига конференций 2024/2025
Лига конференций 2023/2024
Лига чемпионов 2023/2024
Лига конференций 2022/2023
Команда
И
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П
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К
Рубин
2
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Кубок, 3 тур
Оренбург
1 : 1
02.09.2026
Рубин
1' - 59'
Россия. Кубок, 2 тур
Рубин
1 : 1
19.08.2026
Спартак
68' - 90'
79'
Россия. Кубок, 1 тур
Родина
5 : 0
04.08.2026
Рубин
Был в запасе
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