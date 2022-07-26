Назми Грипши - статистика
#10 | Полузащитник
|Имя
|Назми
|Фамилия
|Грипши
|Команда
|Балкани
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 июля 1997 (25 лет)
|Рост
|176
|Имя
|Назми
|Фамилия
|Грипши
|Команда
|Балкани
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 июля 1997 (25 лет)
|Рост
|176
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Балкани
|6
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.11.2022
|Был в запасе
|ЧФР Клуж (Бухарест)
|1:0
|Балкани (Сува Река)
|27.10.2022
|Был в запасе
|Балкани (Сува Река)
|0:1
|Славия (Прага)
|15.09.2022
|1' -90'
|Славия (Прага)
|3:2
|Балкани (Сува Река)
|08.09.2022
|1' -90'
|Балкани (Сува Река)
|1:1
|ЧФР Клуж (Бухарест)
|25.08.2022
|1' -90'
|Балкани (Сува Река)
|1:0
|Шкупи (Чаир)
|11.08.2022
|1' -123'
|КИ Клаксвик (Клаксвик)
|2:2
(3:4)п
|Балкани (Сува Река)
|04.08.2022
|1' -77'
|Балкани (Сува Река)
|3:2
|КИ Клаксвик (Клаксвик)
|30'
|26.07.2022
|1' -90'
|Балкани (Сува Река)
|6:0
|Ла Фиорита (Монтеджардино)