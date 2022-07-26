Меритон Кореница - статистика
#7 | Полузащитник
|Имя
|Меритон
|Фамилия
|Кореница
|Команда
|Балкани
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 декабря 1996 (26 лет)
|Рост
|175
|Имя
|Меритон
|Фамилия
|Кореница
|Команда
|Балкани
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 декабря 1996 (26 лет)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Балкани
|10
|5
|1
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.11.2022
|1' -90'
|ЧФР Клуж (Бухарест)
|1:0
|Балкани (Сува Река)
|27.10.2022
|1' -90'
|Балкани (Сува Река)
|0:1
|Славия (Прага)
|29'
|13.10.2022
|1' -88'
|Балкани (Сува Река)
|1:2
|Сивасспор (Сивас)
|36'
|06.10.2022
|1' -90'
|Сивасспор (Сивас)
|3:4
|Балкани (Сува Река)
|66'
|15.09.2022
|1' -77'
|Славия (Прага)
|3:2
|Балкани (Сува Река)
|29'
|08.09.2022
|1' -75'
|Балкани (Сува Река)
|1:1
|ЧФР Клуж (Бухарест)
|25.08.2022
|1' -89'
|Балкани (Сува Река)
|1:0
|Шкупи (Чаир)
|69'
|11.08.2022
|1' -91'
|КИ Клаксвик (Клаксвик)
|2:2
(3:4)п
|Балкани (Сува Река)
|04.08.2022
|1' -90'
|Балкани (Сува Река)
|3:2
|КИ Клаксвик (Клаксвик)
|41' 72'
|26.07.2022
|1' -90'
|Балкани (Сува Река)
|6:0
|Ла Фиорита (Монтеджардино)