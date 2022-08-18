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    Кэмерон Девлин - статистика

    #14 | Полузащитник
    Имя Кэмерон
    Фамилия Девлин
    Команда Хартс
    Состав Основной
    Родной город Сидней
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 7 июня 1998 (24 года)
    Рост 170
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 78' - 90' Хартс 3:0 Сент-Джонстон Шотландия. Премьер-лига, 28 тур
    19.02.2023 1' - 46' Мазервелл 2:0 Хартс Шотландия. Премьер-лига, 26 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Хартс 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.08.2022 1' -84' Хартс (Эдинбург) 0:1 Цюрих (Цюрих)
    18.08.2022 1' -90' Цюрих (Цюрих) 2:1 Хартс (Эдинбург)
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