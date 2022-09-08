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    Финлей Поллок - статистика

    #39 | Полузащитник
    Имя Финлей
    Фамилия Поллок
    Команда Хартс
    Состав Основной
    Родной город Эдинбург
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 27 июня 2004 (18 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Хартс 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.11.2022 81' -90' Истанбул Башакшехир (Стамбул) 3:1 Хартс (Эдинбург)
    27.10.2022 Был в запасе Хартс (Эдинбург) 2:1 РФШ (Рига)
    13.10.2022 Был в запасе Фиорентина (Флоренция) 5:1 Хартс (Эдинбург)
    15.09.2022 Был в запасе РФШ (Рига) 0:2 Хартс (Эдинбург)
    08.09.2022 Был в запасе Хартс (Эдинбург) 0:4 Истанбул Башакшехир (Стамбул)
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