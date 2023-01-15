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    Нильсон Ангуло - статистика

    #32 | Нападающий
    Имя Нильсон
    Фамилия Ангуло
    Команда Андерлехт
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 19 июня 2003 (19 лет)
    Рост 182
    Стоимость:
    € 1,30
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 84' - 90' Гент 1:0 Андерлехт Бельгия. Про-Лига, 28 тур
    90'
    26.02.2023 Был в запасе Андерлехт 2:2 Стандард Бельгия. Про-Лига, 27 тур
    23.02.2023 62' - 123' Андерлехт 3:1
    (3:0)п         		Лудогорец Лига конференций, 1/16 финала, ответный матч
    19.02.2023 Был в запасе Кортрейк 2:2 Андерлехт Бельгия. Про-Лига, 26 тур
    16.02.2023 88' - 90' Лудогорец 1:0 Андерлехт Лига конференций, 1/16 финала, первый матч
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Андерлехт 4 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 84' -90' Гент (Гент) 1:0 Андерлехт (Брюссель)
    90'
    26.02.2023 Был в запасе Андерлехт (Брюссель) 2:2 Стандард (Льеж)
    19.02.2023 Был в запасе Кортрейк (Кортрейк) 2:2 Андерлехт (Брюссель)
    03.02.2023 Был в запасе Остенде (Остенде) 0:2 Андерлехт (Брюссель)
    29.01.2023 Был в запасе Андерлехт (Брюссель) 0:0 Антверпен (Антверпен)
    22.01.2023 Был в запасе Серен (Серен) 0:1 Андерлехт (Брюссель)
    18.01.2023 87' -90' Андерлехт (Брюссель) 2:3 Зюлте-Варегем (Варегем)
    15.01.2023 Был в запасе Брюгге (Брюгге) 1:1 Андерлехт (Брюссель)
    26.12.2022 Был в запасе Шарлеруа (Шарлеруа) 0:1 Андерлехт (Брюссель)
    04.09.2022 Был в запасе Андерлехт (Брюссель) 2:2 Оуд-Хеверли (Левен)
    01.09.2022 88' -90' Андерлехт (Брюссель) 0:1 Гент (Гент)
    28.08.2022 Был в запасе Юнион СЖ (Брюссель) 2:1 Андерлехт (Брюссель)
    30.07.2022 84' -90' Серкль Брюгге (Брюгге) 1:0 Андерлехт (Брюссель)
    90'
    24.07.2022 Был в запасе Андерлехт (Брюссель) 2:0 Остенде (Остенде)
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