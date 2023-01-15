Нильсон Ангуло - статистика
#32 | Нападающий
|Имя
|Нильсон
|Фамилия
|Ангуло
|Команда
|Андерлехт
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|19 июня 2003 (19 лет)
|Рост
|182
Стоимость:
€ 1,30
млн
|Имя
|Нильсон
|Фамилия
|Ангуло
|Команда
|Андерлехт
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|19 июня 2003 (19 лет)
|Рост
|182
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|84' - 90'
|Гент
|1:0
|Андерлехт
|Бельгия. Про-Лига, 28 тур
|90'
|26.02.2023
|Был в запасе
|Андерлехт
|2:2
|Стандард
|Бельгия. Про-Лига, 27 тур
|23.02.2023
|62' - 123'
|Андерлехт
|
3:1
(3:0)п
|Лудогорец
|Лига конференций, 1/16 финала, ответный матч
|19.02.2023
|Был в запасе
|Кортрейк
|2:2
|Андерлехт
|Бельгия. Про-Лига, 26 тур
|16.02.2023
|88' - 90'
|Лудогорец
|1:0
|Андерлехт
|Лига конференций, 1/16 финала, первый матч
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Андерлехт
|4
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|84' -90'
|Гент (Гент)
|1:0
|Андерлехт (Брюссель)
|90'
|26.02.2023
|Был в запасе
|Андерлехт (Брюссель)
|2:2
|Стандард (Льеж)
|19.02.2023
|Был в запасе
|Кортрейк (Кортрейк)
|2:2
|Андерлехт (Брюссель)
|03.02.2023
|Был в запасе
|Остенде (Остенде)
|0:2
|Андерлехт (Брюссель)
|29.01.2023
|Был в запасе
|Андерлехт (Брюссель)
|0:0
|Антверпен (Антверпен)
|22.01.2023
|Был в запасе
|Серен (Серен)
|0:1
|Андерлехт (Брюссель)
|18.01.2023
|87' -90'
|Андерлехт (Брюссель)
|2:3
|Зюлте-Варегем (Варегем)
|15.01.2023
|Был в запасе
|Брюгге (Брюгге)
|1:1
|Андерлехт (Брюссель)
|26.12.2022
|Был в запасе
|Шарлеруа (Шарлеруа)
|0:1
|Андерлехт (Брюссель)
|04.09.2022
|Был в запасе
|Андерлехт (Брюссель)
|2:2
|Оуд-Хеверли (Левен)
|01.09.2022
|88' -90'
|Андерлехт (Брюссель)
|0:1
|Гент (Гент)
|28.08.2022
|Был в запасе
|Юнион СЖ (Брюссель)
|2:1
|Андерлехт (Брюссель)
|30.07.2022
|84' -90'
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|1:0
|Андерлехт (Брюссель)
|90'
|24.07.2022
|Был в запасе
|Андерлехт (Брюссель)
|2:0
|Остенде (Остенде)