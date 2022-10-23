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    Ноа Садики - статистика

    #27 | Защитник
    Имя Ноа
    Фамилия Садики
    Команда Андерлехт
    Состав Основной
    Родной город Брюссель
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 17 декабря 2004 (18 лет)
    Стоимость:
    € 1,50
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    23.02.2023 94' - 123' Андерлехт 3:1
    (3:0)п         		Лудогорец Лига конференций, 1/16 финала, ответный матч
    16.02.2023 Был в запасе Лудогорец 1:0 Андерлехт Лига конференций, 1/16 финала, первый матч
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Андерлехт 7 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.02.2023 Был в запасе Остенде (Остенде) 0:2 Андерлехт (Брюссель)
    29.01.2023 Был в запасе Андерлехт (Брюссель) 0:0 Антверпен (Антверпен)
    22.01.2023 90' -90' Серен (Серен) 0:1 Андерлехт (Брюссель)
    15.01.2023 90' -90' Брюгге (Брюгге) 1:1 Андерлехт (Брюссель)
    13.11.2022 1' -73' Андерлехт (Брюссель) 0:2 Генк (Генк)
    06.11.2022 Был в запасе Антверпен (Антверпен) 0:0 Андерлехт (Брюссель)
    30.10.2022 90' -90' Андерлехт (Брюссель) 4:2 Эйпен (Эйпен)
    23.10.2022 Был в запасе Стандард (Льеж) 3:1 Андерлехт (Брюссель)
    20.10.2022 Был в запасе Зюлте-Варегем (Варегем) 3:2 Андерлехт (Брюссель)
    16.10.2022 Был в запасе Андерлехт (Брюссель) 0:1 Брюгге (Брюгге)
    09.10.2022 Был в запасе Мехелен (Мехелен) 1:3 Андерлехт (Брюссель)
    02.10.2022 Был в запасе Андерлехт (Брюссель) 0:1 Шарлеруа (Шарлеруа)
    11.09.2022 1' -90' Вестерло (Вестерло) 2:1 Андерлехт (Брюссель)
    04.09.2022 1' -90' Андерлехт (Брюссель) 2:2 Оуд-Хеверли (Левен)
    01.09.2022 Был в запасе Андерлехт (Брюссель) 0:1 Гент (Гент)
    28.08.2022 Был в запасе Юнион СЖ (Брюссель) 2:1 Андерлехт (Брюссель)
    14.08.2022 Был в запасе Сент-Труйден (Брюссель) 0:3 Андерлехт (Брюссель)
    07.08.2022 1' -90' Андерлехт (Брюссель) 3:1 Серен (Серен)
    30.07.2022 Был в запасе Серкль Брюгге (Брюгге) 1:0 Андерлехт (Брюссель)
    24.07.2022 Был в запасе Андерлехт (Брюссель) 2:0 Остенде (Остенде)
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