Ноа Садики - статистика
#27 | Защитник
|Имя
|Ноа
|Фамилия
|Садики
|Команда
|Андерлехт
|Состав
|Основной
|Родной город
|Брюссель
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|17 декабря 2004 (18 лет)
Стоимость:
€ 1,50
млн
|Имя
|Ноа
|Фамилия
|Садики
|Команда
|Андерлехт
|Состав
|Основной
|Родной город
|Брюссель
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|17 декабря 2004 (18 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|23.02.2023
|94' - 123'
|Андерлехт
|
3:1
(3:0)п
|Лудогорец
|Лига конференций, 1/16 финала, ответный матч
|16.02.2023
|Был в запасе
|Лудогорец
|1:0
|Андерлехт
|Лига конференций, 1/16 финала, первый матч
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Андерлехт
|7
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.02.2023
|Был в запасе
|Остенде (Остенде)
|0:2
|Андерлехт (Брюссель)
|29.01.2023
|Был в запасе
|Андерлехт (Брюссель)
|0:0
|Антверпен (Антверпен)
|22.01.2023
|90' -90'
|Серен (Серен)
|0:1
|Андерлехт (Брюссель)
|15.01.2023
|90' -90'
|Брюгге (Брюгге)
|1:1
|Андерлехт (Брюссель)
|13.11.2022
|1' -73'
|Андерлехт (Брюссель)
|0:2
|Генк (Генк)
|06.11.2022
|Был в запасе
|Антверпен (Антверпен)
|0:0
|Андерлехт (Брюссель)
|30.10.2022
|90' -90'
|Андерлехт (Брюссель)
|4:2
|Эйпен (Эйпен)
|23.10.2022
|Был в запасе
|Стандард (Льеж)
|3:1
|Андерлехт (Брюссель)
|20.10.2022
|Был в запасе
|Зюлте-Варегем (Варегем)
|3:2
|Андерлехт (Брюссель)
|16.10.2022
|Был в запасе
|Андерлехт (Брюссель)
|0:1
|Брюгге (Брюгге)
|09.10.2022
|Был в запасе
|Мехелен (Мехелен)
|1:3
|Андерлехт (Брюссель)
|02.10.2022
|Был в запасе
|Андерлехт (Брюссель)
|0:1
|Шарлеруа (Шарлеруа)
|11.09.2022
|1' -90'
|Вестерло (Вестерло)
|2:1
|Андерлехт (Брюссель)
|04.09.2022
|1' -90'
|Андерлехт (Брюссель)
|2:2
|Оуд-Хеверли (Левен)
|01.09.2022
|Был в запасе
|Андерлехт (Брюссель)
|0:1
|Гент (Гент)
|28.08.2022
|Был в запасе
|Юнион СЖ (Брюссель)
|2:1
|Андерлехт (Брюссель)
|14.08.2022
|Был в запасе
|Сент-Труйден (Брюссель)
|0:3
|Андерлехт (Брюссель)
|07.08.2022
|1' -90'
|Андерлехт (Брюссель)
|3:1
|Серен (Серен)
|30.07.2022
|Был в запасе
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|1:0
|Андерлехт (Брюссель)
|24.07.2022
|Был в запасе
|Андерлехт (Брюссель)
|2:0
|Остенде (Остенде)