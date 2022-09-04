Ханнес Делкруа - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Ханнес
|Фамилия
|Делкруа
|Команда
|Андерлехт
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|28 февраля 1999 (24 года)
|Рост
|183
Стоимость:
€ 3,00
млн
|Имя
|Ханнес
|Фамилия
|Делкруа
|Команда
|Андерлехт
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|28 февраля 1999 (24 года)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Андерлехт
|13
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.12.2022
|1' -90'
|Шарлеруа (Шарлеруа)
|0:1
|Андерлехт (Брюссель)
|13.11.2022
|1' -90'
|Андерлехт (Брюссель)
|0:2
|Генк (Генк)
|06.11.2022
|1' -90'
|Антверпен (Антверпен)
|0:0
|Андерлехт (Брюссель)
|30.10.2022
|Был в запасе
|Андерлехт (Брюссель)
|4:2
|Эйпен (Эйпен)
|16.10.2022
|Был в запасе
|Андерлехт (Брюссель)
|0:1
|Брюгге (Брюгге)
|09.10.2022
|1' -90'
|Мехелен (Мехелен)
|1:3
|Андерлехт (Брюссель)
|02.10.2022
|Был в запасе
|Андерлехт (Брюссель)
|0:1
|Шарлеруа (Шарлеруа)
|18.09.2022
|82' -90'
|Андерлехт (Брюссель)
|4:1
|Кортрейк (Кортрейк)
|11.09.2022
|1' -90'
|Вестерло (Вестерло)
|2:1
|Андерлехт (Брюссель)
|04.09.2022
|1' -56'
|Андерлехт (Брюссель)
|2:2
|Оуд-Хеверли (Левен)
|01.09.2022
|1' -90'
|Андерлехт (Брюссель)
|0:1
|Гент (Гент)
|28.08.2022
|1' -90'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|2:1
|Андерлехт (Брюссель)
|14.08.2022
|1' -90'
|Сент-Труйден (Брюссель)
|0:3
|Андерлехт (Брюссель)
|36'
|07.08.2022
|1' -90'
|Андерлехт (Брюссель)
|3:1
|Серен (Серен)
|30.07.2022
|1' -90'
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|1:0
|Андерлехт (Брюссель)
|24.07.2022
|1' -90'
|Андерлехт (Брюссель)
|2:0
|Остенде (Остенде)