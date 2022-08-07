Марко Кана - статистика
#55 | Полузащитник
|Имя
|Марко
|Фамилия
|Кана
|Команда
|Андерлехт
|Состав
|Основной
|Родной город
|Киншаса
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|8 августа 2002 (20 лет)
|Рост
|191
Стоимость:
€ 3,00
млн
|Имя
|Марко
|Фамилия
|Кана
|Команда
|Андерлехт
|Состав
|Основной
|Родной город
|Киншаса
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|8 августа 2002 (20 лет)
|Рост
|191
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Андерлехт
|5
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.01.2023
|82' -90'
|Андерлехт (Брюссель)
|1:3
|Юнион СЖ (Брюссель)
|18.09.2022
|Был в запасе
|Андерлехт (Брюссель)
|4:1
|Кортрейк (Кортрейк)
|04.09.2022
|78' -90'
|Андерлехт (Брюссель)
|2:2
|Оуд-Хеверли (Левен)
|01.09.2022
|1' -71'
|Андерлехт (Брюссель)
|0:1
|Гент (Гент)
|28.08.2022
|1' -90'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|2:1
|Андерлехт (Брюссель)
|41'
|07.08.2022
|1' -90'
|Андерлехт (Брюссель)
|3:1
|Серен (Серен)