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    Марко Кана - статистика

    #55 | Полузащитник
    Имя Марко
    Фамилия Кана
    Команда Андерлехт
    Состав Основной
    Родной город Киншаса
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 8 августа 2002 (20 лет)
    Рост 191
    Стоимость:
    € 3,00
    млн
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