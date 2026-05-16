Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 9 млн

Андрей Илич - статистика

Унион
3 апреля 2000 (26), Белград
#29 | Нападающий
189 см
Сербия
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Унион
32
5/-1
11
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 34 тур
Унион
4 : 0
16.05.2026
Аугсбург
1' - 86'
10, 42'
Германия. Бундеслига, 33 тур
Майнц
1 : 3
10.05.2026
Унион
1' - 90'
38'
88'
Германия. Бундеслига, 32 тур
Унион
2 : 2
02.05.2026
Кельн
58' - 90'
Германия. Бундеслига, 31 тур
РБ Лейпциг
3 : 1
24.04.2026
Унион
1' - 59'
Германия. Бундеслига, 30 тур
Унион
1 : 2
18.04.2026
Вольфсбург
1' - 90'
85'
Германия. Бундеслига, 29 тур
Хайденхайм
3 : 1
11.04.2026
Унион
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 28 тур
Унион
1 : 1
05.04.2026
Санкт-Паули
1' - 90'
52'
Германия. Бундеслига, 27 тур
Бавария
4 : 0
21.03.2026
Унион
46' - 90'
Германия. Бундеслига, 26 тур
Фрайбург
0 : 1
15.03.2026
Унион
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 25 тур
Унион
1 : 4
08.03.2026
Вердер
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 23 тур
Унион
1 : 0
21.02.2026
Байер
1' - 86'
44'
Германия. Бундеслига, 22 тур
Гамбург
3 : 2
14.02.2026
Унион
1' - 90'
89'
Германия. Бундеслига, 21 тур
Унион
1 : 1
06.02.2026
Айнтрахт
71' - 90'
Германия. Бундеслига, 20 тур
Хоффенхайм
3 : 1
31.01.2026
Унион
1' - 90'
57'
Германия. Бундеслига, 19 тур
Унион
0 : 3
24.01.2026
Боруссия Д
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 18 тур
Штутгарт
1 : 1
18.01.2026
Унион
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 17 тур
Аугсбург
1 : 1
15.01.2026
Унион
64' - 90'
90'
Германия. Бундеслига, 16 тур
Унион
2 : 2
10.01.2026
Майнц
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 15 тур
Кельн
0 : 1
20.12.2025
Унион
72' - 90'
Германия. Бундеслига, 14 тур
Унион
3 : 1
12.12.2025
РБ Лейпциг
67' - 90'
90'
Германия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсбург
3 : 1
06.12.2025
Унион
57' - 90'
Германия. Бундеслига, 12 тур
Унион
1 : 2
29.11.2025
Хайденхайм
61' - 90'
Германия. Бундеслига, 11 тур
Санкт-Паули
0 : 1
23.11.2025
Унион
1' - 65'
44'
Германия. Бундеслига, 9 тур
Унион
0 : 0
01.11.2025
Фрайбург
1' - 86'
63'
76'
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
1 : 0
24.10.2025
Унион
1' - 29'
28'
Германия. Бундеслига, 7 тур
Унион
3 : 1
17.10.2025
Боруссия М
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 6 тур
Байер
2 : 0
04.10.2025
Унион
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 5 тур
Унион
0 : 0
28.09.2025
Гамбург
1' - 90'
10'
10'
Германия. Бундеслига, 4 тур
Айнтрахт
3 : 4
21.09.2025
Унион
1' - 90'
9, 32, 53, 56'
90'
Германия. Бундеслига, 3 тур
Унион
2 : 4
13.09.2025
Хоффенхайм
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 2 тур
Боруссия Д
3 : 0
31.08.2025
Унион
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 1 тур
Унион
2 : 1
23.08.2025
Штутгарт
1' - 90'
45'
82'
Главные новости
ФотоСафонов стал лицом легендарного фаст-фуд-ресторана
11:55
1
Названы два соперника, которых Роналду не смог одолеть
11:31
1
Мостовой запретит сборной Португалии играть в футбол, если она выгонит Роналду
11:01
3
Реакция фанатов «Зенита» на уход Барриоса
10:41
7
Тренер Португалии отказался извиняться перед психанувшим Роналду
10:19
11
«Это мой последний год в «Зените»: легионер покинет Петербург после семи лет в клубе
10:03
9
ВидеоПодписчики восхитились домашним нарядом Джорджины
09:37
3
Губерниев прокомментировал заявление Дзюбы об окончании карьеры
09:09
2
Форвард Дании толкнул 72-летнего тренера Португалии
08:39
5
«Инфантильный и переоцененный»: Шнякину не нравится игрок, который теперь носит «семерку» в сборной Португалии
08:11
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+