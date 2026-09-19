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Австрия. Бундеслига
Команды
Аустрия
Мирко Кос
Статистика
€ 250 тыс
Мирко Кос - статистика
Аустрия
12 апреля 1997 (29)
#99 | Вратарь
183 см
Австрия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Грацер
2 : 2
19.09.2026
Аустрия
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Аустрия
2 : 1
13.09.2026
Аустрия Л
Был в запасе
Статистика по турнирам
Австрия. Бундеслига 2023/2024
Австрия. Бундеслига 2022/2023
Лига конференций 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Аустрия
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Австрия. Бундеслига, Финал за место в ЛК
Хартберг
0 : 1
28.05.2024
Аустрия
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, Финал за место в ЛК
Аустрия
2 : 1
24.05.2024
Хартберг
Был в запасе
Австрия. Бундеслига,
Вольфсберг
1 : 2
21.05.2024
Аустрия
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Блау-Вайс
1 : 2
18.05.2024
Аустрия
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Аустрия
0 : 4
11.05.2024
Вольфсберг
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Аустрия Л
2 : 0
03.05.2024
Аустрия
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Аустрия
2 : 2
26.04.2024
Альтах
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 22 тур
Аустрия
2 : 0
10.03.2024
Тироль
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 21 тур
Блау-Вайс
1 : 2
03.03.2024
Аустрия
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 20 тур
Рапид
3 : 0
25.02.2024
Аустрия
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 19 тур
Аустрия
2 : 1
17.02.2024
Альтах
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 18 тур
Аустрия
3 : 1
10.02.2024
Хартберг
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 17 тур
Аустрия К
2 : 2
09.12.2023
Аустрия
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 16 тур
Аустрия
0 : 0
03.12.2023
ЛАСК
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 15 тур
Вольфсберг
1 : 0
26.11.2023
Аустрия
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
0 : 0
12.11.2023
Зальцбург
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
04.11.2023
Аустрия Л
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
0 : 1
29.10.2023
Аустрия
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Тироль
0 : 2
22.10.2023
Аустрия
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Аустрия
4 : 0
07.10.2023
Блау-Вайс
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Аустрия
0 : 0
01.10.2023
Рапид
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Альтах
2 : 1
24.09.2023
Аустрия
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Хартберг
2 : 1
17.09.2023
Аустрия
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Аустрия
2 : 2
03.09.2023
Аустрия К
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 5 тур
ЛАСК
2 : 0
27.08.2023
Аустрия
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 4 тур
Аустрия
0 : 0
20.08.2023
Вольфсберг
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 3 тур
Зальцбург
2 : 0
13.08.2023
Аустрия
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 2 тур
Аустрия Л
0 : 2
06.08.2023
Аустрия
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 1 тур
Аустрия
0 : 3
30.07.2023
Штурм
Был в запасе
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