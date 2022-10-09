Мирко Кос - статистика
#99 | Вратарь
|Имя
|Мирко
|Фамилия
|Кос
|Команда
|Аустрия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|12 апреля 1997 (25 лет)
|Рост
|183
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Мирко
|Фамилия
|Кос
|Команда
|Аустрия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|12 апреля 1997 (25 лет)
|Рост
|183
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|Был в запасе
|Рид
|1:3
|Аустрия
|Австрия. Бундеслига, 20 тур
|25.02.2023
|45' - 90'
|Аустрия
|3:0
|Хартберг
|Австрия. Бундеслига, 19 тур
|19.02.2023
|Был в запасе
|Аустрия Л
|1:0
|Аустрия
|Австрия. Бундеслига, 18 тур
|12.02.2023
|Был в запасе
|Аустрия
|3:1
|Аустрия К
|Австрия. Бундеслига, 17 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Аустрия
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|Был в запасе
|Рид (Рид)
|1:3
|Аустрия (Вена)
|25.02.2023
|45' -90'
|Аустрия (Вена)
|3:0
|Хартберг (Хартберг)
|19.02.2023
|Был в запасе
|Аустрия Л (Лустенау)
|1:0
|Аустрия (Вена)
|12.02.2023
|Был в запасе
|Аустрия (Вена)
|3:1
|Аустрия К (Клагенфурт)
|13.11.2022
|Был в запасе
|Аустрия (Вена)
|0:1
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|06.11.2022
|Был в запасе
|Тироль (Ваттенс)
|0:0
|Аустрия (Вена)
|30.10.2022
|Был в запасе
|Аустрия (Вена)
|2:1
|Альтах (Альтах)
|23.10.2022
|Был в запасе
|ЛАСК (Линц)
|2:2
|Аустрия (Вена)
|16.10.2022
|Был в запасе
|Аустрия (Вена)
|1:3
|Зальцбург (Зальцбург)
|09.10.2022
|Был в запасе
|Рапид (Вена)
|1:2
|Аустрия (Вена)
|02.10.2022
|Был в запасе
|Аустрия (Вена)
|0:3
|Штурм (Грац)
|18.09.2022
|Был в запасе
|Аустрия (Вена)
|3:0
|Рид (Рид)
|11.09.2022
|Был в запасе
|Хартберг (Хартберг)
|0:3
|Аустрия (Вена)
|03.09.2022
|Был в запасе
|Аустрия (Вена)
|2:2
|Аустрия Л (Лустенау)
|28.08.2022
|Был в запасе
|Аустрия К (Клагенфурт)
|3:3
|Аустрия (Вена)
|21.08.2022
|Был в запасе
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|1:2
|Аустрия (Вена)
|13.08.2022
|Был в запасе
|Аустрия (Вена)
|2:1
|Тироль (Ваттенс)
|07.08.2022
|Был в запасе
|Альтах (Альтах)
|3:2
|Аустрия (Вена)
|31.07.2022
|Был в запасе
|Аустрия (Вена)
|1:1
|ЛАСК (Линц)
|22.07.2022
|Был в запасе
|Зальцбург (Зальцбург)
|3:0
|Аустрия (Вена)