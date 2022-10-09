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    Мирко Кос - статистика

    #99 | Вратарь
    Имя Мирко
    Фамилия Кос
    Команда Аустрия
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 12 апреля 1997 (25 лет)
    Рост 183
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 Был в запасе Рид 1:3 Аустрия Австрия. Бундеслига, 20 тур
    25.02.2023 45' - 90' Аустрия 3:0 Хартберг Австрия. Бундеслига, 19 тур
    19.02.2023 Был в запасе Аустрия Л 1:0 Аустрия Австрия. Бундеслига, 18 тур
    12.02.2023 Был в запасе Аустрия 3:1 Аустрия К Австрия. Бундеслига, 17 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Аустрия 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.03.2023 Был в запасе Рид (Рид) 1:3 Аустрия (Вена)
    25.02.2023 45' -90' Аустрия (Вена) 3:0 Хартберг (Хартберг)
    19.02.2023 Был в запасе Аустрия Л (Лустенау) 1:0 Аустрия (Вена)
    12.02.2023 Был в запасе Аустрия (Вена) 3:1 Аустрия К (Клагенфурт)
    13.11.2022 Был в запасе Аустрия (Вена) 0:1 Вольфсберг (Вольфсберг)
    06.11.2022 Был в запасе Тироль (Ваттенс) 0:0 Аустрия (Вена)
    30.10.2022 Был в запасе Аустрия (Вена) 2:1 Альтах (Альтах)
    23.10.2022 Был в запасе ЛАСК (Линц) 2:2 Аустрия (Вена)
    16.10.2022 Был в запасе Аустрия (Вена) 1:3 Зальцбург (Зальцбург)
    09.10.2022 Был в запасе Рапид (Вена) 1:2 Аустрия (Вена)
    02.10.2022 Был в запасе Аустрия (Вена) 0:3 Штурм (Грац)
    18.09.2022 Был в запасе Аустрия (Вена) 3:0 Рид (Рид)
    11.09.2022 Был в запасе Хартберг (Хартберг) 0:3 Аустрия (Вена)
    03.09.2022 Был в запасе Аустрия (Вена) 2:2 Аустрия Л (Лустенау)
    28.08.2022 Был в запасе Аустрия К (Клагенфурт) 3:3 Аустрия (Вена)
    21.08.2022 Был в запасе Вольфсберг (Вольфсберг) 1:2 Аустрия (Вена)
    13.08.2022 Был в запасе Аустрия (Вена) 2:1 Тироль (Ваттенс)
    07.08.2022 Был в запасе Альтах (Альтах) 3:2 Аустрия (Вена)
    31.07.2022 Был в запасе Аустрия (Вена) 1:1 ЛАСК (Линц)
    22.07.2022 Был в запасе Зальцбург (Зальцбург) 3:0 Аустрия (Вена)
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