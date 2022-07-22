Йоханнес Хандль - статистика
#46 | Защитник
|Имя
|Йоханнес
|Фамилия
|Хандль
|Команда
|Аустрия
|Состав
|Основной
|Родной город
|Грац
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|7 мая 1998 (24 года)
|Рост
|196
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Йоханнес
|Фамилия
|Хандль
|Команда
|Аустрия
|Состав
|Основной
|Родной город
|Грац
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|7 мая 1998 (24 года)
|Рост
|196
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|1' - 90'
|Рид
|1:3
|Аустрия
|Австрия. Бундеслига, 20 тур
|25.02.2023
|1' - 90'
|Аустрия
|3:0
|Хартберг
|Австрия. Бундеслига, 19 тур
|19.02.2023
|1' - 90'
|Аустрия Л
|1:0
|Аустрия
|Австрия. Бундеслига, 18 тур
|12.02.2023
|1' - 90'
|Аустрия
|3:1
|Аустрия К
|Австрия. Бундеслига, 17 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Аустрия
|8
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|1' -90'
|Рид (Рид)
|1:3
|Аустрия (Вена)
|25.02.2023
|1' -90'
|Аустрия (Вена)
|3:0
|Хартберг (Хартберг)
|19.02.2023
|1' -90'
|Аустрия Л (Лустенау)
|1:0
|Аустрия (Вена)
|12.02.2023
|1' -90'
|Аустрия (Вена)
|3:1
|Аустрия К (Клагенфурт)
|13.11.2022
|Был в запасе
|Аустрия (Вена)
|0:1
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|06.11.2022
|1' -90'
|Тироль (Ваттенс)
|0:0
|Аустрия (Вена)
|30.10.2022
|90' -90'
|Аустрия (Вена)
|2:1
|Альтах (Альтах)
|21.08.2022
|1' -90'
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|1:2
|Аустрия (Вена)
|22.07.2022
|1' -46'
|Зальцбург (Зальцбург)
|3:0
|Аустрия (Вена)