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Греция. Суперлига
Команды
Левадиакос
Александру Пантя
Статистика
€ 700 тыс
Александру Пантя - статистика
Левадиакос
11 сентября 2003 (23), Бухарест
#2 | Защитник
172 см
Румыния
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Греция. Суперлига, 5 тур
Левадиакос
0 : 1
20.09.2026
Олимпиакос
1' - 90'
72'
Греция. Суперлига, 4 тур
Кифисиас
0 : 0
13.09.2026
Левадиакос
1' - 90'
Греция. Суперлига, 3 тур
Левадиакос
0 : 2
06.09.2026
Панетоликос
1' - 82'
Статистика по турнирам
Греция. Суперлига 2026/2027
Лига Европы 2025/2026
Румыния. Лига I 2025/2026
Лига Европы 2024/2025
Румыния. Лига I 2024/2025
Лига конференций 2023/2024
Румыния. Лига I 2023/2024
Лига конференций 2022/2023
Товарищеские матчи. Сборные 2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Левадиакос
5
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Греция. Суперлига, 5 тур
Левадиакос
0 : 1
20.09.2026
Олимпиакос
1' - 90'
72'
Греция. Суперлига, 4 тур
Кифисиас
0 : 0
13.09.2026
Левадиакос
1' - 90'
Греция. Суперлига, 3 тур
Левадиакос
0 : 2
06.09.2026
Панетоликос
1' - 82'
Греция. Суперлига, 2 тур
Левадиакос
0 : 2
31.08.2026
Панатинаикос
1' - 90'
Греция. Суперлига, 1 тур
ПАОК
4 : 0
23.08.2026
Левадиакос
1' - 90'
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