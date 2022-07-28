Михай Ликсандру - статистика
#5 | Полузащитник
|Имя
|Михай
|Фамилия
|Ликсандру
|Команда
|ФКСБ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Бухарест
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 июня 2001 (21 год)
|Рост
|184
|Имя
|Михай
|Фамилия
|Ликсандру
|Команда
|ФКСБ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Бухарест
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 июня 2001 (21 год)
|Рост
|184
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ФКСБ
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.08.2022
|Был в запасе
|ФКСБ (Бухарест)
|1:0
|ДАК 1904 (Дунайська Стреда)
|03.08.2022
|Был в запасе
|ДАК 1904 (Дунайська Стреда)
|0:1
|ФКСБ (Бухарест)
|28.07.2022
|88' -90'
|ФКСБ (Бухарест)
|4:2
|Сабуртало (Тбилиси)