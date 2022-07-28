Малком Эджума - статистика
#18 | Полузащитник
|Имя
|Малком
|Фамилия
|Эджума
|Команда
|ФКСБ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тулуза
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|8 октября 1996 (26 лет)
|Рост
|191
|Имя
|Малком
|Фамилия
|Эджума
|Команда
|ФКСБ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тулуза
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|8 октября 1996 (26 лет)
|Рост
|191
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ФКСБ
|10
|2
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.11.2022
|1' -90'
|ФКСБ (Бухарест)
|0:3
|Вест Хэм (Лондон)
|27.10.2022
|1' -88'
|Андерлехт (Брюссель)
|2:2
|ФКСБ (Бухарест)
|13.10.2022
|1' -73'
|ФКСБ (Бухарест)
|0:5
|Силькеборг (Силькеборг)
|15.09.2022
|1' -90'
|ФКСБ (Бухарест)
|0:0
|Андерлехт (Брюссель)
|08.09.2022
|1' -90'
|Вест Хэм (Лондон)
|3:1
|ФКСБ (Бухарест)
|25.08.2022
|1' -59'
|Викинг (Ставангер)
|1:3
|ФКСБ (Бухарест)
|2' 16'
|18.08.2022
|1' -90'
|ФКСБ (Бухарест)
|1:2
|Викинг (Ставангер)
|11.08.2022
|1' -90'
|ФКСБ (Бухарест)
|1:0
|ДАК 1904 (Дунайська Стреда)
|03.08.2022
|1' -75'
|ДАК 1904 (Дунайська Стреда)
|0:1
|ФКСБ (Бухарест)
|62'
|28.07.2022
|1' -88'
|ФКСБ (Бухарест)
|4:2
|Сабуртало (Тбилиси)
|55'