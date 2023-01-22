Лоренцо Лукка - статистика
#18 | Нападающий
|Имя
|Лоренцо
|Фамилия
|Лукка
|Команда
|Аякс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|10 сентября 2000 (22 года)
|Рост
|201
|Имя
|Лоренцо
|Фамилия
|Лукка
|Команда
|Аякс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|10 сентября 2000 (22 года)
|Рост
|201
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|Был в запасе
|Аякс
|1:0
|НЕК
|Голландия. Эредивизие, 24 тур
|26.02.2023
|Был в запасе
|Витесс
|1:2
|Аякс
|Голландия. Эредивизие, 23 тур
|23.02.2023
|80' - 90'
|Унион
|3:1
|Аякс
|Лига Европы, 1/16 финала, ответный матч
|19.02.2023
|Был в запасе
|Аякс
|4:0
|Спарта
|Голландия. Эредивизие, 22 тур
|16.02.2023
|Был в запасе
|Аякс
|0:0
|Унион
|Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
|12.02.2023
|Был в запасе
|Аякс
|3:1
|РКС Ваалвейк
|Голландия. Эредивизие, 21 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Аякс
|10
|2
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|Был в запасе
|Аякс (Амстердам)
|1:0
|НЕК (Неймеген)
|26.02.2023
|Был в запасе
|Витесс (Арнем)
|1:2
|Аякс (Амстердам)
|19.02.2023
|Был в запасе
|Аякс (Амстердам)
|4:0
|Спарта (Роттердам)
|12.02.2023
|Был в запасе
|Аякс (Амстердам)
|3:1
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|05.02.2023
|Был в запасе
|Камбур (Лиуварден)
|0:5
|Аякс (Амстердам)
|29.01.2023
|Был в запасе
|Экселсиор (Роттердам)
|1:4
|Аякс (Амстердам)
|26.01.2023
|76' -90'
|Аякс (Амстердам)
|1:1
|Волендам (Волендам)
|80'
|22.01.2023
|Был в запасе
|Фейеноорд (Роттердам)
|1:1
|Аякс (Амстердам)
|14.01.2023
|Был в запасе
|Аякс (Амстердам)
|0:0
|Твенте (Энсхеде)
|08.01.2023
|72' -90'
|НЕК (Неймеген)
|1:1
|Аякс (Амстердам)
|12.11.2022
|86' -90'
|Эммен (Эммен)
|3:3
|Аякс (Амстердам)
|09.11.2022
|79' -90'
|Аякс (Амстердам)
|2:2
|Витесс (Арнем)
|79'
|06.11.2022
|81' -90'
|Аякс (Амстердам)
|1:2
|ПСВ (Эйндховен)
|83'
|22.10.2022
|83' -90'
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|1:4
|Аякс (Амстердам)
|16.10.2022
|84' -90'
|Аякс (Амстердам)
|7:1
|Экселсиор (Роттердам)
|08.10.2022
|Был в запасе
|Волендам (Волендам)
|2:4
|Аякс (Амстердам)
|01.10.2022
|83' -90'
|Аякс (Амстердам)
|1:1
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|90'
|18.09.2022
|81' -90'
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|2:1
|Аякс (Амстердам)
|10.09.2022
|Был в запасе
|Аякс (Амстердам)
|5:0
|Херенвен (Херенвен)
|03.09.2022
|Был в запасе
|Аякс (Амстердам)
|4:0
|Камбур (Лиуварден)
|28.08.2022
|Был в запасе
|Утрехт (Утрехт)
|0:2
|Аякс (Амстердам)
|21.08.2022
|Был в запасе
|Спарта (Роттердам)
|0:1
|Аякс (Амстердам)
|14.08.2022
|69' -90'
|Аякс (Амстердам)
|6:1
|Гронинген (Гронинген)