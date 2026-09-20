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Наполи
Лоренцо Лукка
Статистика
€ 20 млн
Лоренцо Лукка - статистика
Наполи
10 сентября 2000 (26)
#20 | Нападающий
201 см
Италия
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Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Италия. Серия А, 5 тур
Фиорентина
1 : 1
20.09.2026
Наполи
58' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Наполи
1 : 0
13.09.2026
Болонья
75' - 90'
Лига чемпионов, Общий этап
Наполи
0 : 1
09.09.2026
Арсенал
77' - 90'
85'
Италия. Серия А, 3 тур
Интер
3 : 2
05.09.2026
Наполи
72' - 90'
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2026/2027
Лига чемпионов 2026/2027
Англия. Премьер-лига 2025/2026
Италия. Серия А 2025/2026
Лига Европы 2025/2026
Лига чемпионов 2025/2026
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2025/2026
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Италия. Кубок 2024/2025
Италия. Серия А 2024/2025
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Италия. Серия А 2023/2024
Голландия. Эредивизие 2022/2023
Лига Европы 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Наполи
5
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 5 тур
Фиорентина
1 : 1
20.09.2026
Наполи
58' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Наполи
1 : 0
13.09.2026
Болонья
75' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Интер
3 : 2
05.09.2026
Наполи
72' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Наполи
1 : 2
30.08.2026
Комо
80' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Дженоа
0 : 2
22.08.2026
Наполи
78' - 90'
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