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    Лоренцо Лукка - статистика

    #18 | Нападающий
    Имя Лоренцо
    Фамилия Лукка
    Команда Аякс
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 10 сентября 2000 (22 года)
    Рост 201
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 Был в запасе Аякс 1:0 НЕК Голландия. Эредивизие, 24 тур
    26.02.2023 Был в запасе Витесс 1:2 Аякс Голландия. Эредивизие, 23 тур
    23.02.2023 80' - 90' Унион 3:1 Аякс Лига Европы, 1/16 финала, ответный матч
    19.02.2023 Был в запасе Аякс 4:0 Спарта Голландия. Эредивизие, 22 тур
    16.02.2023 Был в запасе Аякс 0:0 Унион Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
    12.02.2023 Был в запасе Аякс 3:1 РКС Ваалвейк Голландия. Эредивизие, 21 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Аякс 10 2 1 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 Был в запасе Аякс (Амстердам) 1:0 НЕК (Неймеген)
    26.02.2023 Был в запасе Витесс (Арнем) 1:2 Аякс (Амстердам)
    19.02.2023 Был в запасе Аякс (Амстердам) 4:0 Спарта (Роттердам)
    12.02.2023 Был в запасе Аякс (Амстердам) 3:1 РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
    05.02.2023 Был в запасе Камбур (Лиуварден) 0:5 Аякс (Амстердам)
    29.01.2023 Был в запасе Экселсиор (Роттердам) 1:4 Аякс (Амстердам)
    26.01.2023 76' -90' Аякс (Амстердам) 1:1 Волендам (Волендам)
    80'
    22.01.2023 Был в запасе Фейеноорд (Роттердам) 1:1 Аякс (Амстердам)
    14.01.2023 Был в запасе Аякс (Амстердам) 0:0 Твенте (Энсхеде)
    08.01.2023 72' -90' НЕК (Неймеген) 1:1 Аякс (Амстердам)
    12.11.2022 86' -90' Эммен (Эммен) 3:3 Аякс (Амстердам)
    09.11.2022 79' -90' Аякс (Амстердам) 2:2 Витесс (Арнем)
    79'
    06.11.2022 81' -90' Аякс (Амстердам) 1:2 ПСВ (Эйндховен)
    83'
    22.10.2022 83' -90' РКС Ваалвейк (Ваалвейк) 1:4 Аякс (Амстердам)
    16.10.2022 84' -90' Аякс (Амстердам) 7:1 Экселсиор (Роттердам)
    08.10.2022 Был в запасе Волендам (Волендам) 2:4 Аякс (Амстердам)
    01.10.2022 83' -90' Аякс (Амстердам) 1:1 Гоу Эхед Иглс (Девентер)
    90'
    18.09.2022 81' -90' АЗ Алкмаар (Алкмаар) 2:1 Аякс (Амстердам)
    10.09.2022 Был в запасе Аякс (Амстердам) 5:0 Херенвен (Херенвен)
    03.09.2022 Был в запасе Аякс (Амстердам) 4:0 Камбур (Лиуварден)
    28.08.2022 Был в запасе Утрехт (Утрехт) 0:2 Аякс (Амстердам)
    21.08.2022 Был в запасе Спарта (Роттердам) 0:1 Аякс (Амстердам)
    14.08.2022 69' -90' Аякс (Амстердам) 6:1 Гронинген (Гронинген)
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