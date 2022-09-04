Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Mikkel Konradsen Ceide - статистика

    #38 | Защитник
    Имя Mikkel Konradsen Ceide
    Позиция Защитник
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Тромсе 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.11.2022 Был в запасе Тромсе (Тромсе) 2:2 Олесунн (Олесунн)
    30.10.2022 84' -90' Тромсе (Тромсе) 2:2 Йерв (Гримстад)
    23.10.2022 90' -90' Сарпсборг 08 (Сарпсборг) 1:1 Тромсе (Тромсе)
    15.10.2022 Был в запасе Тромсе (Тромсе) 3:2 Одд (Шиен)
    09.10.2022 Был в запасе Стремсгодсет (Драммен) 1:2 Тромсе (Тромсе)
    01.10.2022 Был в запасе Тромсе (Тромсе) 0:1 Мольде (Мольде)
    18.09.2022 Был в запасе Викинг (Ставангер) 2:2 Тромсе (Тромсе)
    11.09.2022 Был в запасе Тромсе (Тромсе) 3:2 Буде-Глимт (Буде)
    04.09.2022 Был в запасе Русенборг (Тронхейм) 4:1 Викинг (Ставангер)
    • Читайте нас: 
    11