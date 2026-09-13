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Главная
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Команды
Аль-Рияд
Кадер Кейта
Статистика
€ 1,50 млн
Кадер Кейта - статистика
Аль-Рияд
6 ноября 2000 (25)
#6 | Полузащитник
178 см
Кот-д'Ивуар
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 7 тур
Аль-Рияд
2 : 0
13.09.2026
Аль-Холуд
1' - 90'
66'
36'
Статистика по турнирам
Саудовская Аравия. Премьер-лига 2026/2027
Румыния. Лига I 2025/2026
Лига конференций 2024/2025
Румыния. Лига I 2024/2025
Товарищеские матчи. Сборные 2024
Румыния. Лига I 2023/2024
Турция. Суперлига 2023/2024
Лига Европы 2022/2023
Лига конференций 2022/2023
Турция. Суперлига 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Аль-Рияд
3
1
0
1
1
Матчи игрока в этом турнире
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 7 тур
Аль-Рияд
2 : 0
13.09.2026
Аль-Холуд
1' - 90'
66'
36'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 3 тур
Аль-Шабаб
3 : 3
25.08.2026
Аль-Рияд
1' - 61'
61'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 2 тур
Аль-Рияд
0 : 4
21.08.2026
Аль-Наср
1' - 90'
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