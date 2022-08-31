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    Бадредин Буанани - статистика

    #35 | Нападающий
    Имя Бадредин
    Фамилия Буанани
    Команда Ницца
    Состав Основной
    Родной город Лилль
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 8 декабря 2004 (18 лет)
    Рост 172
    Стоимость:
    € 150
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    03.03.2023 34' - 90' Ницца 1:1 Осер Франция. Лига 1, 26 тур
    26.02.2023 81' - 90' Монако 0:3 Ницца Франция. Лига 1, 25 тур
    18.02.2023 76' - 90' Ницца 0:0 Реймс Франция. Лига 1, 24 тур
    10.02.2023 1' - 66' Ницца 3:0 Аяччо Франция. Лига 1, 23 тур
    3'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ницца 7 0 3 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.03.2023 34' -90' Ницца (Ницца) 1:1 Осер (Осер)
    26.02.2023 81' -90' Монако (Монако) 0:3 Ницца (Ницца)
    18.02.2023 76' -90' Ницца (Ницца) 0:0 Реймс (Реймс)
    10.02.2023 1' -66' Ницца (Ницца) 3:0 Аяччо (Аяччо)
    3'
    05.02.2023 Был в запасе Марсель (Марсель) 1:3 Ницца (Ницца)
    01.02.2023 Был в запасе Ланс (Ланс) 0:1 Ницца (Ницца)
    29.01.2023 1' -67' Ницца (Ницца) 1:0 Лилль (Лилль)
    34'
    15.01.2023 69' -90' Реймс (Реймс) 0:0 Ницца (Ницца)
    11.01.2023 67' -90' Ницца (Ницца) 6:1 Монпелье (Монпелье)
    82'
    31.08.2022 Был в запасе Лилль (Лилль) 1:2 Ницца (Ницца)
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