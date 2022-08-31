Бадредин Буанани - статистика
#35 | Нападающий
|Имя
|Бадредин
|Фамилия
|Буанани
|Команда
|Ницца
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лилль
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|8 декабря 2004 (18 лет)
|Рост
|172
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€ 150
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|Имя
|Бадредин
|Фамилия
|Буанани
|Команда
|Ницца
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лилль
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|8 декабря 2004 (18 лет)
|Рост
|172
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|03.03.2023
|34' - 90'
|Ницца
|1:1
|Осер
|Франция. Лига 1, 26 тур
|26.02.2023
|81' - 90'
|Монако
|0:3
|Ницца
|Франция. Лига 1, 25 тур
|18.02.2023
|76' - 90'
|Ницца
|0:0
|Реймс
|Франция. Лига 1, 24 тур
|10.02.2023
|1' - 66'
|Ницца
|3:0
|Аяччо
|Франция. Лига 1, 23 тур
|3'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ницца
|7
|0
|3
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.03.2023
|34' -90'
|Ницца (Ницца)
|1:1
|Осер (Осер)
|26.02.2023
|81' -90'
|Монако (Монако)
|0:3
|Ницца (Ницца)
|18.02.2023
|76' -90'
|Ницца (Ницца)
|0:0
|Реймс (Реймс)
|10.02.2023
|1' -66'
|Ницца (Ницца)
|3:0
|Аяччо (Аяччо)
|3'
|05.02.2023
|Был в запасе
|Марсель (Марсель)
|1:3
|Ницца (Ницца)
|01.02.2023
|Был в запасе
|Ланс (Ланс)
|0:1
|Ницца (Ницца)
|29.01.2023
|1' -67'
|Ницца (Ницца)
|1:0
|Лилль (Лилль)
|34'
|15.01.2023
|69' -90'
|Реймс (Реймс)
|0:0
|Ницца (Ницца)
|11.01.2023
|67' -90'
|Ницца (Ницца)
|6:1
|Монпелье (Монпелье)
|82'
|31.08.2022
|Был в запасе
|Лилль (Лилль)
|1:2
|Ницца (Ницца)