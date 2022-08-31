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    Никита Шершов - статистика

    #48 | Нападающий
    Имя Никита
    Фамилия Шершов
    Команда Оренбург
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 26 июня 2004 (18 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Оренбург 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.10.2022 77' -90' Оренбург (Оренбург) 4:2 Ахмат (Грозный)
    31.08.2022 65' -90' Ахмат (Грозный) 3:1 Оренбург (Оренбург)
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