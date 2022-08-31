Никита Шершов - статистика
#48 | Нападающий
|Имя
|Никита
|Фамилия
|Шершов
|Команда
|Оренбург
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|26 июня 2004 (18 лет)
|Имя
|Никита
|Фамилия
|Шершов
|Команда
|Оренбург
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|26 июня 2004 (18 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Оренбург
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.10.2022
|77' -90'
|Оренбург (Оренбург)
|4:2
|Ахмат (Грозный)
|31.08.2022
|65' -90'
|Ахмат (Грозный)
|3:1
|Оренбург (Оренбург)