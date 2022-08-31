Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Тимур Николаев - статистика

    #47 | Защитник
    Имя Тимур
    Отчество Сергеевич
    Фамилия Николаев
    Команда Оренбург
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 31 января 2001 (22 года)
    Рост 183
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Оренбург 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.09.2022 1' -90' Ростов (Ростов-на-Дону) 3:1 Оренбург (Оренбург)
    31.08.2022 1' -90' Ахмат (Грозный) 3:1 Оренбург (Оренбург)
    15'
    • Читайте нас: 
    11