Тимур Николаев - статистика
#47 | Защитник
|Имя
|Тимур
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Николаев
|Команда
|Оренбург
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|31 января 2001 (22 года)
|Рост
|183
|Имя
|Тимур
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Николаев
|Команда
|Оренбург
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|31 января 2001 (22 года)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Оренбург
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.09.2022
|1' -90'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|3:1
|Оренбург (Оренбург)
|31.08.2022
|1' -90'
|Ахмат (Грозный)
|3:1
|Оренбург (Оренбург)
|15'