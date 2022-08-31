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    Даниил Камлашев - статистика

    #90 | Нападающий
    Имя Даниил
    Фамилия Камлашев
    Команда Волга
    Состав Основной
    Родной город Москва
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 11 сентября 2002 (20 лет)
    Рост 180
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    06.03.2023 1' - 66' КАМАЗ 0:0 Волга Россия. Первая лига, 21 тур
    22'
    25.02.2023 1' - 75' Волга 0:3 Зенит Россия. Кубок, 1/4 финала
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Химки 3 0 0 0 0
    Волга 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.02.2023 1' -75' Волга (Ульяновск) 0:3 Зенит (Санкт-Петербург)
    28.09.2022 1' -25' Химки (Химки) 0:5 Локомотив (Москва)
    13.09.2022 1' -46' Пари НН (Нижний Новгород) 1:1
    (5:3)п    		 Химки (Химки)
    31.08.2022 1' -90' Химки (Химки) 0:2 Краснодар (Краснодар)
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