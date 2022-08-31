Иван Баранов - статистика
#77 | Защитник
|Имя
|Иван
|Фамилия
|Баранов
|Команда
|Амкал
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 января 2000 (23 года)
|Имя
|Иван
|Фамилия
|Баранов
|Команда
|Амкал
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 января 2000 (23 года)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Амкал
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.09.2022
|77' -90'
|Амкал (Москва)
|2:2
(2:4)п
|Звезда (Санкт-Петербург)
|31.08.2022
|1' -90'
|Тверь (Тверь)
|0:1
|Амкал (Москва)