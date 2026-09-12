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Бельгия. Про-Лига
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Оуд-Хеверли
Алессандро Фонтанароза
Статистика
€ 1,40 млн
Алессандро Фонтанароза - статистика
Оуд-Хеверли
7 февраля 2003 (23)
#30 | Защитник
Италия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Оуд-Хеверли
1 : 1
12.09.2026
Серкль Брюгге
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Беверен
3 : 0
06.09.2026
Оуд-Хеверли
Был в запасе
Статистика по турнирам
Италия. Серия В 2025/2026
Италия. Серия В 2024/2025
Италия. Серия В 2023/2024
Команда
И
Г
П
Ж
К
Авеллино
25
0
0
7
1
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия В, 1/4 финала
Катанцаро
3 : 0
12.05.2026
Авеллино
Был в запасе
Италия. Серия В, 37 тур
Эмполи
1 : 0
01.05.2026
Авеллино
1' - 90'
90'
Италия. Серия В, 36 тур
Авеллино
2 : 0
24.04.2026
Бари
1' - 90'
Италия. Серия В, 35 тур
Мантова
0 : 2
18.04.2026
Авеллино
1' - 46'
Италия. Серия В, 34 тур
Авеллино
1 : 1
11.04.2026
Катанцаро
Был в запасе
Италия. Серия В, 33 тур
Палермо
2 : 0
05.04.2026
Авеллино
Был в запасе
Италия. Серия В, 32 тур
Сампдория
2 : 1
22.03.2026
Авеллино
Был в запасе
Италия. Серия В, 31 тур
Авеллино
3 : 2
18.03.2026
Зюйдтироль
1' - 90'
Италия. Серия В, 30 тур
Виртус Энтелла
1 : 2
15.03.2026
Авеллино
Был в запасе
Италия. Серия В, 29 тур
Авеллино
1 : 0
07.03.2026
Падова
Был в запасе
Италия. Серия В, 28 тур
Венеция
4 : 0
03.03.2026
Авеллино
1' - 90'
Италия. Серия В, 27 тур
Авеллино
0 : 0
28.02.2026
Юве Стабиа
Был в запасе
Италия. Серия В, 26 тур
Реджана 1919
1 : 1
22.02.2026
Авеллино
Был в запасе
Италия. Серия В, 25 тур
Авеллино
0 : 1
15.02.2026
Пескара
Был в запасе
Италия. Серия В, 24 тур
Авеллино
1 : 3
11.02.2026
Фрозиноне
1' - 74'
Италия. Серия В, 23 тур
Монца
2 : 1
08.02.2026
Авеллино
1' - 90'
Италия. Серия В, 22 тур
Авеллино
3 : 1
31.01.2026
Чезена
1' - 90'
Италия. Серия В, 21 тур
Специя
1 : 0
24.01.2026
Авеллино
1' - 86'
36'
Италия. Серия В, 20 тур
Авеллино
1 : 2
17.01.2026
Каррарезе
1' - 90'
Италия. Серия В, 19 тур
Авеллино
2 : 1
10.01.2026
Сампдория
1' - 60'
44'
Италия. Серия В, 17 тур
Авеллино
2 : 2
20.12.2025
Палермо
1' - 90'
82'
Италия. Серия В, 16 тур
Катанцаро
1 : 0
13.12.2025
Авеллино
1' - 90'
Италия. Серия В, 15 тур
Авеллино
1 : 1
08.12.2025
Венеция
1' - 90'
Италия. Серия В, 14 тур
Зюйдтироль
0 : 1
29.11.2025
Авеллино
1' - 90'
Италия. Серия В, 13 тур
Авеллино
0 : 3
22.11.2025
Эмполи
1' - 46'
41'
Италия. Серия В, 12 тур
Чезена
3 : 0
09.11.2025
Авеллино
1' - 90'
35'
Италия. Серия В, 11 тур
Авеллино
4 : 3
01.11.2025
Реджана 1919
Был в запасе
Италия. Серия В, 10 тур
Пескара
1 : 1
28.10.2025
Авеллино
Был в запасе
Италия. Серия В, 9 тур
Авеллино
0 : 4
25.10.2025
Специя
1' - 90'
Италия. Серия В, 8 тур
Юве Стабиа
2 : 0
18.10.2025
Авеллино
1' - 90'
Италия. Серия В, 7 тур
Авеллино
0 : 0
04.10.2025
Мантова
1' - 90'
Италия. Серия В, 6 тур
Падова
2 : 2
30.09.2025
Авеллино
1' - 90'
Италия. Серия В, 5 тур
Авеллино
2 : 0
27.09.2025
Виртус Энтелла
1' - 90'
Италия. Серия В, 4 тур
Каррарезе
3 : 4
21.09.2025
Авеллино
39' - 90'
78'
Италия. Серия В, 3 тур
Авеллино
2 : 1
12.09.2025
Монца
1' - 90'
59'
Италия. Серия В, 2 тур
Модена
1 : 1
31.08.2025
Авеллино
72' - 90'
Италия. Серия В, 1 тур
Фрозиноне
2 : 0
24.08.2025
Авеллино
Был в запасе
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