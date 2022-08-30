Тимофей Кашинцев - статистика
#51 | Вратарь
|Имя
|Тимофей
|Отчество
|Дмитриевич
|Фамилия
|Кашинцев
|Команда
|Текстильщик
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|1 августа 2004 (18 лет)
|Рост
|192
|Имя
|Тимофей
|Отчество
|Дмитриевич
|Фамилия
|Кашинцев
|Команда
|Текстильщик
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|1 августа 2004 (18 лет)
|Рост
|192
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Текстильщик
|1
|-5
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.10.2022
|1' -90'
|Текстильщик (Иваново)
|0:0
(2:4)п
|Кубань (Краснодар)
|30.08.2022
|Был в запасе
|Текстильщик (Иваново)
|1:1
(5:3)п
|2DROTS (Москва)