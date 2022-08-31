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    Данила Ананко - статистика

    #69 | Защитник
    Имя Данила
    Отчество Юрьевич
    Фамилия Ананко
    Команда Тверь
    Состав Основной
    Родной город Тверь
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 26 ноября 2000 (22 года)
    Рост 178
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Тверь 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    31.08.2022 1' -71' Тверь (Тверь) 0:1 Амкал (Москва)
    67'
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