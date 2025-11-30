Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 75 тыс

Илья Удодов - статистика

Молодечно
6 декабря 2000 (25)
#3 | Защитник
195 см
Беларусь
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Молодечно
20
0
0
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Молодечно
1 : 2
30.11.2025
Торпедо-БелАЗ
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо-Брест
1 : 0
31.10.2025
Молодечно
1' - 59'
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Молодечно
0 : 1
26.10.2025
Арсенал
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Слуцк
2 : 2
19.10.2025
Молодечно
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 24 тур
Молодечно
1 : 3
04.10.2025
Динамо Мн
1' - 90'
19'
Беларусь. Высшая лига, 23 тур
Гомель
2 : 1
28.09.2025
Молодечно
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 22 тур
Нафтан
5 : 0
19.09.2025
Молодечно
80' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 21 тур
Молодечно
0 : 1
14.09.2025
Ислочь
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 16 тур
Молодечно
3 : 2
10.09.2025
Неман
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 20 тур
Витебск
0 : 1
29.08.2025
Молодечно
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 19 тур
Молодечно
1 : 3
23.08.2025
Минск
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 18 тур
БАТЭ
2 : 1
16.08.2025
Молодечно
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Молодечно
0 : 2
08.08.2025
Славия-Мозырь
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 15 тур
Торпедо-БелАЗ
4 : 1
04.07.2025
Молодечно
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 14 тур
Молодечно
2 : 1
27.06.2025
Сморгонь
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 12 тур
Молодечно
0 : 1
13.06.2025
Динамо-Брест
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 11 тур
Арсенал
3 : 0
01.06.2025
Молодечно
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 10 тур
Молодечно
0 : 1
25.05.2025
Слуцк
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 9 тур
Динамо Мн
3 : 2
17.05.2025
Молодечно
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 8 тур
Молодечно
0 : 1
10.05.2025
Гомель
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 7 тур
Молодечно
0 : 2
02.05.2025
Нафтан
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 6 тур
Ислочь
4 : 0
27.04.2025
Молодечно
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 5 тур
Молодечно
0 : 4
19.04.2025
Витебск
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 4 тур
Минск
3 : 2
13.04.2025
Молодечно
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 3 тур
Молодечно
0 : 1
05.04.2025
БАТЭ
1' - 90'
69'
Беларусь. Высшая лига, 2 тур
Славия-Мозырь
4 : 1
28.03.2025
Молодечно
1' - 90'
75'
Главные новости
Мостовой запретит сборной Португалии играть в футбол, если она выгонит Роналду
11:01
Реакция фанатов «Зенита» на уход Барриоса
10:41
4
Тренер Португалии отказался извиняться перед психанувшим Роналду
10:19
7
«Это мой последний год в «Зените»: легионер покинет Петербург после семи лет в клубе
10:03
7
ВидеоПодписчики восхитились домашним нарядом Джорджины
09:37
3
Губерниев прокомментировал заявление Дзюбы об окончании карьеры
09:09
1
Форвард Дании толкнул 72-летнего тренера Португалии
08:39
4
«Инфантильный и переоцененный»: Шнякину не нравится игрок, который теперь носит «семерку» в сборной Португалии
08:11
1
Дзюба закончил карьеру, но потом передумал; Батраков может перейти в «МЮ» или «Челси», новый клуб Месси и другие новости
02:00
Агент Дзюбы: «Мы переплюнули историю с Роналду»
01:50
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+