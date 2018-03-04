Сергей Цуканов - статистика
#39 | Защитник
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Борисович
|Фамилия
|Цуканов
|Команда
|Луч
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 января 1986 (37 лет)
|Рост
|188
|Вес
|77
Стоимость:
€ 100
тыс
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Борисович
|Фамилия
|Цуканов
|Команда
|Луч
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 января 1986 (37 лет)
|Рост
|188
|Вес
|77
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Луч
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2018
|1' -90'
|Сибирь (Новосибирск)
|2:0
|Луч (Владивосток)