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    Сергей Цуканов - статистика

    #39 | Защитник
    Имя Сергей
    Отчество Борисович
    Фамилия Цуканов
    Команда Луч
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 14 января 1986 (37 лет)
    Рост 188
    Вес 77
    Стоимость:
    € 100
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Луч 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.03.2018 1' -90' Сибирь (Новосибирск) 2:0 Луч (Владивосток)
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