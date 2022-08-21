Линнт Аудор - статистика
#89 | Полузащитник
|Имя
|Линнт
|Фамилия
|Аудор
|Команда
|Брюгге
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|13 октября 2003 (19 лет)
|Рост
|184
Стоимость:
€ 800
тыс
|Имя
|Линнт
|Фамилия
|Аудор
|Команда
|Брюгге
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|13 октября 2003 (19 лет)
|Рост
|184
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Брюгге
|6
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.12.2022
|Был в запасе
|Брюгге (Брюгге)
|1:1
|Оуд-Хеверли (Левен)
|13.11.2022
|Был в запасе
|Брюгге (Брюгге)
|2:2
|Антверпен (Антверпен)
|06.11.2022
|Был в запасе
|Гент (Гент)
|2:0
|Брюгге (Брюгге)
|29.10.2022
|85' -90'
|Брюгге (Брюгге)
|4:2
|Остенде (Остенде)
|01.10.2022
|Был в запасе
|Брюгге (Брюгге)
|3:0
|Мехелен (Мехелен)
|18.09.2022
|Был в запасе
|Стандард (Льеж)
|3:0
|Брюгге (Брюгге)
|10.09.2022
|75' -90'
|Серен (Серен)
|0:2
|Брюгге (Брюгге)
|02.09.2022
|77' -90'
|Брюгге (Брюгге)
|4:0
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|26.08.2022
|82' -90'
|Шарлеруа (Шарлеруа)
|1:3
|Брюгге (Брюгге)
|21.08.2022
|71' -90'
|Брюгге (Брюгге)
|2:1
|Кортрейк (Кортрейк)
|14.08.2022
|73' -90'
|Оуд-Хеверли (Левен)
|0:3
|Брюгге (Брюгге)
|05.08.2022
|Был в запасе
|Брюгге (Брюгге)
|1:1
|Зюлте-Варегем (Варегем)