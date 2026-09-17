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Шотландия. Премьер-лига
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Селтик
Ross Doohan
Статистика
Ross Doohan - статистика
Селтик
#31 | Вратарь
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Лига Европы, 1 тур
Селтик
1 : 3
17.09.2026
Ференцварош
Был в запасе
Статистика по турнирам
Шотландия. Премьер-лига 2024/2025
Шотландия. Премьер-лига 2023/2024
Команда
И
Г
П
Ж
К
Абердин
15
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Данди Юнайтед
2 : 1
17.05.2025
Абердин
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 2 тур
Абердин
1 : 5
14.05.2025
Селтик
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 2 тур
Рейнджерс
4 : 0
11.05.2025
Абердин
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 1 тур
Сент-Миррен
1 : 0
03.05.2025
Абердин
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 1 тур
Абердин
1 : 0
26.04.2025
Хиберниан
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 33 тур
Абердин
2 : 2
13.04.2025
Рейнджерс
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 32 тур
Росс Каунти
0 : 1
05.04.2025
Абердин
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 31 тур
Абердин
4 : 1
29.03.2025
Мазервелл
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 30 тур
Сент-Джонстон
0 : 0
15.03.2025
Абердин
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 29 тур
Абердин
2 : 2
02.03.2025
Данди Юнайтед
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 28 тур
Селтик
5 : 1
25.02.2025
Абердин
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 27 тур
Абердин
1 : 0
22.02.2025
Килмарнок
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 26 тур
Данди
1 : 2
15.02.2025
Абердин
1' - 90'
81'
Шотландия. Премьер-лига, 25 тур
Хиберниан
2 : 0
01.02.2025
Абердин
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 24 тур
Абердин
0 : 3
25.01.2025
Сент-Миррен
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 17 тур
Рейнджерс
3 : 0
15.01.2025
Абердин
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 23 тур
Абердин
0 : 0
12.01.2025
Хартс
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 22 тур
Мазервелл
2 : 0
05.01.2025
Абердин
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 21 тур
Абердин
1 : 2
02.01.2025
Росс Каунти
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 20 тур
Данди Юнайтед
1 : 0
29.12.2024
Абердин
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 19 тур
Килмарнок
4 : 0
26.12.2024
Абердин
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 18 тур
Абердин
1 : 3
21.12.2024
Хиберниан
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 16 тур
Абердин
1 : 1
07.12.2024
Сент-Джонстон
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Абердин
0 : 1
04.12.2024
Селтик
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хартс
1 : 1
01.12.2024
Абердин
46' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хиберниан
3 : 3
26.11.2024
Абердин
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
2 : 1
23.11.2024
Абердин
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Абердин
4 : 1
09.11.2024
Данди
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Абердин
2 : 1
30.10.2024
Рейнджерс
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Абердин
1 : 0
26.10.2024
Данди Юнайтед
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 8 тур
Селтик
2 : 2
19.10.2024
Абердин
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 7 тур
Абердин
3 : 2
06.10.2024
Хартс
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 6 тур
Данди
1 : 2
28.09.2024
Абердин
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 5 тур
Абердин
2 : 1
14.09.2024
Мазервелл
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 4 тур
Росс Каунти
0 : 1
31.08.2024
Абердин
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Абердин
2 : 0
25.08.2024
Килмарнок
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 2 тур
Абердин
3 : 1
11.08.2024
Сент-Миррен
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 1 тур
Сент-Джонстон
1 : 2
05.08.2024
Абердин
Был в запасе
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