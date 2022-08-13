Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Родригу Рибейру - статистика

    #91 | Нападающий
    Имя Родригу
    Фамилия Рибейру
    Команда Спортинг
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 28 апреля 2005 (17 лет)
    Рост 185
    Стоимость:
    € 3,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Спортинг 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    30.12.2022 79' -90' Спортинг (Лиссабон) 3:0 Пасуш де Феррейра (Пасуш)
    02.09.2022 Был в запасе Эшторил (Эшторил) 0:2 Спортинг (Лиссабон)
    27.08.2022 Был в запасе Спортинг (Лиссабон) 0:2 Шавиш (Шавиш)
    20.08.2022 Был в запасе Порту (Порту) 3:0 Спортинг (Лиссабон)
    13.08.2022 Был в запасе Спортинг (Лиссабон) 3:0 Риу Аве (Вила-ду-Конди)
    • Читайте нас: 
    11