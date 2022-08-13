Родригу Рибейру - статистика
#91 | Нападающий
|Имя
|Родригу
|Фамилия
|Рибейру
|Команда
|Спортинг
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|28 апреля 2005 (17 лет)
|Рост
|185
Стоимость:
€ 3,00
млн
|Имя
|Родригу
|Фамилия
|Рибейру
|Команда
|Спортинг
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|28 апреля 2005 (17 лет)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Спортинг
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.12.2022
|79' -90'
|Спортинг (Лиссабон)
|3:0
|Пасуш де Феррейра (Пасуш)
|02.09.2022
|Был в запасе
|Эшторил (Эшторил)
|0:2
|Спортинг (Лиссабон)
|27.08.2022
|Был в запасе
|Спортинг (Лиссабон)
|0:2
|Шавиш (Шавиш)
|20.08.2022
|Был в запасе
|Порту (Порту)
|3:0
|Спортинг (Лиссабон)
|13.08.2022
|Был в запасе
|Спортинг (Лиссабон)
|3:0
|Риу Аве (Вила-ду-Конди)