Ален Вирджиниус - статистика
#26 | Нападающий
|Имя
|Ален
|Фамилия
|Вирджиниус
|Команда
|Лилль
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|3 января 2003 (20 лет)
|Рост
|175
Стоимость:
€ 4,00
млн
|Имя
|Ален
|Фамилия
|Вирджиниус
|Команда
|Лилль
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|3 января 2003 (20 лет)
|Рост
|175
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|Был в запасе
|Ланс
|1:1
|Лилль
|Франция. Лига 1, 26 тур
|24.02.2023
|Был в запасе
|Лилль
|2:1
|Брест
|Франция. Лига 1, 25 тур
|19.02.2023
|88' - 90'
|ПСЖ
|4:3
|Лилль
|Франция. Лига 1, 24 тур
|12.02.2023
|73' - 90'
|Лилль
|2:0
|Страсбур
|Франция. Лига 1, 23 тур
|80'
|08.02.2023
|69' - 90'
|Лион
|
3:2
(4:2)п
|Лилль
|Франция. Кубок, 1/8 финала
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лилль
|12
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|Был в запасе
|Ланс (Ланс)
|1:1
|Лилль (Лилль)
|24.02.2023
|Был в запасе
|Лилль (Лилль)
|2:1
|Брест (Брест)
|19.02.2023
|88' -90'
|ПСЖ (Париж)
|4:3
|Лилль (Лилль)
|12.02.2023
|73' -90'
|Лилль (Лилль)
|2:0
|Страсбур (Страсбур)
|80'
|04.02.2023
|84' -90'
|Ренн (Ренн)
|1:3
|Лилль (Лилль)
|01.02.2023
|75' -90'
|Лилль (Лилль)
|0:0
|Клермон (Клермон-Ферранд)
|29.01.2023
|Был в запасе
|Ницца (Ницца)
|1:0
|Лилль (Лилль)
|15.01.2023
|67' -90'
|Лилль (Лилль)
|5:1
|Труа (Труа)
|75'
|11.01.2023
|Был в запасе
|Брест (Брест)
|0:0
|Лилль (Лилль)
|02.01.2023
|70' -90'
|Лилль (Лилль)
|1:1
|Реймс (Реймс)
|28.12.2022
|1' -69'
|Клермон (Клермон-Ферранд)
|0:2
|Лилль (Лилль)
|13.11.2022
|Был в запасе
|Лилль (Лилль)
|1:0
|Анжер (Анжер)
|06.11.2022
|84' -90'
|Лилль (Лилль)
|1:1
|Ренн (Ренн)
|17.09.2022
|78' -90'
|Лилль (Лилль)
|2:1
|Тулуза (Тулуза)
|10.09.2022
|78' -90'
|Марсель (Марсель)
|2:1
|Лилль (Лилль)
|31.08.2022
|90' -90'
|Лилль (Лилль)
|1:2
|Ницца (Ницца)
|26.08.2022
|Был в запасе
|Аяччо (Аяччо)
|1:3
|Лилль (Лилль)
|21.08.2022
|59' -90'
|Лилль (Лилль)
|1:7
|ПСЖ (Париж)