Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 800 тыс

Семих Гюлер - статистика

Кайсериспор
30 ноября 1994 (31)
#6 | Защитник
184 см
Турция
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кайсериспор
17
0
0
2
0
Газиантеп
12
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 34 тур
Кайсериспор
2 : 1
17.05.2026
Коньяспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 33 тур
Аланьяспор
3 : 1
09.05.2026
Кайсериспор
1' - 90'
77'
Турция. Суперлига, 32 тур
Кайсериспор
1 : 1
03.05.2026
Эюпспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 31 тур
Кайсериспор
2 : 0
25.04.2026
Ризеспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 30 тур
Газиантеп
3 : 0
20.04.2026
Кайсериспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 29 тур
Кайсериспор
0 : 4
11.04.2026
Фенербахче
1' - 90'
Турция. Суперлига, 28 тур
Касымпаша
2 : 0
04.04.2026
Кайсериспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 27 тур
Кайсериспор
1 : 0
19.03.2026
Карагюмрюк
1' - 90'
Турция. Суперлига, 26 тур
Самсунспор
2 : 1
15.03.2026
Кайсериспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 25 тур
Кайсериспор
1 : 3
09.03.2026
Трабзонспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 24 тур
Генчлербирлиги
0 : 0
01.03.2026
Кайсериспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 23 тур
Кайсериспор
1 : 0
22.02.2026
Антальяспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 22 тур
Гезтепе
0 : 0
15.02.2026
Кайсериспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 21 тур
Кайсериспор
1 : 2
09.02.2026
Коджаэлиспор
1' - 90'
83'
Турция. Суперлига, 20 тур
Галатасарай
4 : 0
01.02.2026
Кайсериспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 19 тур
Кайсериспор
0 : 3
24.01.2026
Истанбул Башакшехир
62' - 90'
Турция. Суперлига, 18 тур
Бешикташ
1 : 0
19.01.2026
Кайсериспор
89' - 90'
Турция. Суперлига, 17 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 1
22.12.2025
Газиантеп
1' - 46'
Турция. Суперлига, 16 тур
Газиантеп
0 : 1
14.12.2025
Гезтепе
1' - 90'
Турция. Суперлига, 15 тур
Бешикташ
2 : 2
08.12.2025
Газиантеп
78' - 90'
Турция. Суперлига, 14 тур
Газиантеп
1 : 2
29.11.2025
Эюпспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 13 тур
Кайсериспор
0 : 3
22.11.2025
Газиантеп
1' - 90'
Турция. Суперлига, 12 тур
Газиантеп
2 : 2
08.11.2025
Ризеспор
60' - 90'
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 0
03.11.2025
Газиантеп
1' - 90'
Турция. Суперлига, 10 тур
Газиантеп
0 : 4
27.10.2025
Фенербахче
77' - 90'
Турция. Суперлига, 9 тур
Газиантеп
3 : 2
19.10.2025
Антальяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 8 тур
Карагюмрюк
0 : 2
05.10.2025
Газиантеп
46' - 90'
Турция. Суперлига, 7 тур
Газиантеп
2 : 2
27.09.2025
Самсунспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 6 тур
Трабзонспор
1 : 1
20.09.2025
Газиантеп
78' - 90'
Турция. Суперлига, 5 тур
Газиантеп
2 : 0
14.09.2025
Коджаэлиспор
70' - 90'
Турция. Суперлига, 4 тур
Касымпаша
2 : 3
30.08.2025
Газиантеп
1' - 90'
83'
Турция. Суперлига, 1 тур
Газиантеп
0 : 3
08.08.2025
Галатасарай
Был в запасе
Главные новости
«Это мой последний год в «Зените»: легионер покинет Петербург после семи лет в клубе
10:03
ВидеоПодписчики восхитились домашним нарядом Джорджины
09:37
Губерниев прокомментировал заявление Дзюбы об окончании карьеры
09:09
1
Форвард Дании толкнул 72-летнего тренера Португалии
08:39
3
«Инфантильный и переоцененный»: Шнякину не нравится игрок, который теперь носит «семерку» в сборной Португалии
08:11
1
Дзюба закончил карьеру, но потом передумал; Батраков может перейти в «МЮ» или «Челси», новый клуб Месси и другие новости
02:00
Агент Дзюбы: «Мы переплюнули историю с Роналду»
01:50
5
Жезуш сделал заявление о конфликте с Роналду после 3-й победы Португалии в Лиге наций
01:30
5
Мостовой отреагировал на завершение карьеры Дзюбы
00:57
2
Журавель – о Роналду: «Наконец-то можно не оглядываться, как павлин распушает хвост»
00:45
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+