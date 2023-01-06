Денильо Клеонис - статистика
#26 | Нападающий
|Имя
|Денильо
|Фамилия
|Клеонис
|Команда
|Твенте
|Состав
|Основной
|Родной город
|Амстердам
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|8 декабря 2001 (21 год)
|Рост
|179
Стоимость:
€ 400
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|Имя
|Денильо
|Фамилия
|Клеонис
|Команда
|Твенте
|Состав
|Основной
|Родной город
|Амстердам
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|8 декабря 2001 (21 год)
|Рост
|179
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|1' - 46'
|Твенте
|3:3
|Херенвен
|Голландия. Эредивизие, 24 тур
|26.02.2023
|63' - 90'
|ПСВ
|3:1
|Твенте
|Голландия. Эредивизие, 23 тур
|19.02.2023
|Был в запасе
|Гоу Эхед Иглс
|2:0
|Твенте
|Голландия. Эредивизие, 22 тур
|12.02.2023
|Был в запасе
|Твенте
|3:0
|Волендам
|Голландия. Эредивизие, 21 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Твенте
|9
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|1' -46'
|Твенте (Энсхеде)
|3:3
|Херенвен (Херенвен)
|26.02.2023
|63' -90'
|ПСВ (Эйндховен)
|3:1
|Твенте (Энсхеде)
|19.02.2023
|Был в запасе
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|2:0
|Твенте (Энсхеде)
|12.02.2023
|Был в запасе
|Твенте (Энсхеде)
|3:0
|Волендам (Волендам)
|05.02.2023
|88' -90'
|Гронинген (Гронинген)
|1:1
|Твенте (Энсхеде)
|29.01.2023
|Был в запасе
|Твенте (Энсхеде)
|1:1
|Фейеноорд (Роттердам)
|25.01.2023
|Был в запасе
|Витесс (Арнем)
|2:2
|Твенте (Энсхеде)
|22.01.2023
|Был в запасе
|Твенте (Энсхеде)
|2:0
|Утрехт (Утрехт)
|14.01.2023
|Был в запасе
|Аякс (Амстердам)
|0:0
|Твенте (Энсхеде)
|06.01.2023
|Был в запасе
|Твенте (Энсхеде)
|2:0
|Эммен (Эммен)
|11.11.2022
|64' -90'
|Спарта (Роттердам)
|1:1
|Твенте (Энсхеде)
|06.11.2022
|Был в запасе
|Твенте (Энсхеде)
|1:1
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|30.10.2022
|76' -90'
|Твенте (Энсхеде)
|3:0
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|23.10.2022
|72' -90'
|Камбур (Лиуварден)
|0:1
|Твенте (Энсхеде)
|16.10.2022
|76' -90'
|Твенте (Энсхеде)
|3:0
|Гронинген (Гронинген)
|18.09.2022
|89' -90'
|Херенвен (Херенвен)
|2:1
|Твенте (Энсхеде)
|11.09.2022
|Был в запасе
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|1:1
|Твенте (Энсхеде)
|03.09.2022
|Был в запасе
|Твенте (Энсхеде)
|2:1
|ПСВ (Эйндховен)
|31.08.2022
|1' -90'
|Твенте (Энсхеде)
|4:0
|Экселсиор (Роттердам)
|28.08.2022
|Был в запасе
|Волендам (Волендам)
|1:0
|Твенте (Энсхеде)
|14.08.2022
|Был в запасе
|Твенте (Энсхеде)
|3:0
|Фортуна (Ситтард)
|07.08.2022
|Был в запасе
|НЕК (Неймеген)
|0:1
|Твенте (Энсхеде)