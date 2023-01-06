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    Денильо Клеонис - статистика

    #26 | Нападающий
    Имя Денильо
    Фамилия Клеонис
    Команда Твенте
    Состав Основной
    Родной город Амстердам
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 8 декабря 2001 (21 год)
    Рост 179
    Стоимость:
    € 400
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 1' - 46' Твенте 3:3 Херенвен Голландия. Эредивизие, 24 тур
    26.02.2023 63' - 90' ПСВ 3:1 Твенте Голландия. Эредивизие, 23 тур
    19.02.2023 Был в запасе Гоу Эхед Иглс 2:0 Твенте Голландия. Эредивизие, 22 тур
    12.02.2023 Был в запасе Твенте 3:0 Волендам Голландия. Эредивизие, 21 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Твенте 9 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.03.2023 1' -46' Твенте (Энсхеде) 3:3 Херенвен (Херенвен)
    26.02.2023 63' -90' ПСВ (Эйндховен) 3:1 Твенте (Энсхеде)
    19.02.2023 Был в запасе Гоу Эхед Иглс (Девентер) 2:0 Твенте (Энсхеде)
    12.02.2023 Был в запасе Твенте (Энсхеде) 3:0 Волендам (Волендам)
    05.02.2023 88' -90' Гронинген (Гронинген) 1:1 Твенте (Энсхеде)
    29.01.2023 Был в запасе Твенте (Энсхеде) 1:1 Фейеноорд (Роттердам)
    25.01.2023 Был в запасе Витесс (Арнем) 2:2 Твенте (Энсхеде)
    22.01.2023 Был в запасе Твенте (Энсхеде) 2:0 Утрехт (Утрехт)
    14.01.2023 Был в запасе Аякс (Амстердам) 0:0 Твенте (Энсхеде)
    06.01.2023 Был в запасе Твенте (Энсхеде) 2:0 Эммен (Эммен)
    11.11.2022 64' -90' Спарта (Роттердам) 1:1 Твенте (Энсхеде)
    06.11.2022 Был в запасе Твенте (Энсхеде) 1:1 Гоу Эхед Иглс (Девентер)
    30.10.2022 76' -90' Твенте (Энсхеде) 3:0 РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
    23.10.2022 72' -90' Камбур (Лиуварден) 0:1 Твенте (Энсхеде)
    16.10.2022 76' -90' Твенте (Энсхеде) 3:0 Гронинген (Гронинген)
    18.09.2022 89' -90' Херенвен (Херенвен) 2:1 Твенте (Энсхеде)
    11.09.2022 Был в запасе АЗ Алкмаар (Алкмаар) 1:1 Твенте (Энсхеде)
    03.09.2022 Был в запасе Твенте (Энсхеде) 2:1 ПСВ (Эйндховен)
    31.08.2022 1' -90' Твенте (Энсхеде) 4:0 Экселсиор (Роттердам)
    28.08.2022 Был в запасе Волендам (Волендам) 1:0 Твенте (Энсхеде)
    14.08.2022 Был в запасе Твенте (Энсхеде) 3:0 Фортуна (Ситтард)
    07.08.2022 Был в запасе НЕК (Неймеген) 0:1 Твенте (Энсхеде)
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