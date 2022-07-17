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    Альберт Гренбек - статистика

    #8 | Полузащитник
    Имя Альберт
    Фамилия Гренбек
    Команда Буде-Глимт
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 23 мая 2001 (21 год)
    Рост 176
    Стоимость:
    € 2,30
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    23.02.2023 1' - 90' Лех 1:0 Буде-Глимт Лига конференций, 1/16 финала, ответный матч
    16.02.2023 1' - 86' Буде-Глимт 0:0 Лех Лига конференций, 1/16 финала, первый матч
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Орхус 4 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.08.2022 1' -71' Оденсе (Оденсе) 1:2 Орхус (Орхус)
    12'
    31.07.2022 77' -90' Орхус (Орхус) 0:0 Рандерс (Рандерс)
    24.07.2022 82' -90' Орхус (Орхус) 3:1 Виборг (Виборг)
    17.07.2022 68' -90' Брондбю (Бреннбю) 1:0 Орхус (Орхус)
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