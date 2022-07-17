Альберт Гренбек - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Альберт
|Фамилия
|Гренбек
|Команда
|Буде-Глимт
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|23 мая 2001 (21 год)
|Рост
|176
Стоимость:
€ 2,30
млн
|Имя
|Альберт
|Фамилия
|Гренбек
|Команда
|Буде-Глимт
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|23 мая 2001 (21 год)
|Рост
|176
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|23.02.2023
|1' - 90'
|Лех
|1:0
|Буде-Глимт
|Лига конференций, 1/16 финала, ответный матч
|16.02.2023
|1' - 86'
|Буде-Глимт
|0:0
|Лех
|Лига конференций, 1/16 финала, первый матч
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Орхус
|4
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.08.2022
|1' -71'
|Оденсе (Оденсе)
|1:2
|Орхус (Орхус)
|12'
|31.07.2022
|77' -90'
|Орхус (Орхус)
|0:0
|Рандерс (Рандерс)
|24.07.2022
|82' -90'
|Орхус (Орхус)
|3:1
|Виборг (Виборг)
|17.07.2022
|68' -90'
|Брондбю (Бреннбю)
|1:0
|Орхус (Орхус)