Дмитрий Кузькин - статистика
#15 | Защитник
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Алексеевич
|Фамилия
|Кузькин
|Команда
|Амкал
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 июня 2000 (22 года)
|Рост
|176
|Вес
|71
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Алексеевич
|Фамилия
|Кузькин
|Команда
|Амкал
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 июня 2000 (22 года)
|Рост
|176
|Вес
|71
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Амкал
|3
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.09.2022
|1' -90'
|Амкал (Москва)
|2:2
(2:4)п
|Звезда (Санкт-Петербург)
|31.08.2022
|1' -90'
|Тверь (Тверь)
|0:1
|Амкал (Москва)
|14'
|16.08.2022
|69' -90'
|Амкал (Москва)
|1:1
(8:7)п
|Зоркий (Красногорск)