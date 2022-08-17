Артем Талабко - статистика
#88 | Нападающий
|Имя
|Артем
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Талабко
|Команда
|2DROTS
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|11 августа 1999 (23 года)
|Рост
|175
|Имя
|Артем
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Талабко
|Команда
|2DROTS
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|11 августа 1999 (23 года)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|2DROTS
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.08.2022
|1' -90'
|Текстильщик (Иваново)
|1:1
(5:3)п
|2DROTS (Москва)
|17.08.2022
|68' -90'
|2DROTS (Москва)
|3:0
|Чертаново (Москва)