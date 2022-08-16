Чужой - статистика
#13 | Защитник
|Имя
|Антон
|Фамилия
|Карпов
|Команда
|Амкал
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|17 июня 1996 (26 лет)
|Имя
|Антон
|Фамилия
|Карпов
|Команда
|Амкал
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|17 июня 1996 (26 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Амкал
|2
|0
|0
|0
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.09.2022
|35' -82'
|Амкал (Москва)
|2:2
(2:4)п
|Звезда (Санкт-Петербург)
|79' 82'
|16.08.2022
|76' -90'
|Амкал (Москва)
|1:1
(8:7)п
|Зоркий (Красногорск)