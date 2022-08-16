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    Чужой - статистика

    #13 | Защитник
    Имя Антон
    Фамилия Карпов
    Команда Амкал
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 17 июня 1996 (26 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Амкал 2 0 0 0 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.09.2022 35' -82' Амкал (Москва) 2:2
    (2:4)п    		 Звезда (Санкт-Петербург)
    79' 82'
    16.08.2022 76' -90' Амкал (Москва) 1:1
    (8:7)п    		 Зоркий (Красногорск)
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